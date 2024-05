Gossip TV

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio hanno lasciato insieme il dating show di Uomini e Donne, ma sembra che la loro storia sia giunta al capolinea...

Tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sembra essere del tutto finita: dopo alcuni mesi di crisi, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno deciso di non proseguire la loro storia d'amore.

Uomini e Donne, è finita tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono stati due protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La dama e il cavaliere hanno iniziato a frequentarsi e, nonostante alcuni dubbi da parte di Emanuela sul rapporto con Marco Antonio, anche a causa della distanza fisica e delle rispettive professioni, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza.

Una prima battuta d'arresto c'è stata quando Marco Antonio ha chiesto a Roberta Di Padua di uscire con lui, rinunciando così all'esclusività con Emanuela Malavisi. La dama si era risentita e per qualche settimana la coppia aveva preferito mettere un punto alla loro frequentazione. Tuttavia, il legame che li univa li aveva spinti a ricominciare la loro conoscenza e, sotto la spinta degli opinionisti del programma Gianni Sperti e Marco Antonio Alessio, avevano lasciato insieme il programma.

La loro storia è proseguita con serenità per alcuni mesi, come testimoniavano anche le stories e i contenuti social di entrambi. Poi, qualche settimana fa le prime avvisaglie di una crisi: un video, pubblicato da Emanuela Malavisi aveva acceso i dubbi su come stessero le cose tra lei e il cavaliere. A sua volta, Marco Antonio è intervenuto e ha raccontato che lui e la dama erano in un periodo di pausa, tentando di ritrovare la loro serenità e che, anche se era difficile, stavano facendo di tutto per non chiudere il loro rapporto.

Anche la dama era intervenuta e aveva ribadito che ciò che li teneva lontani erano gli stessi dubbi che l'avevano frenata in trasmissione: entrambi svolgono lo stesso lavoro, che porta via molto tempo a entrambi e non gli consente di vivere la loro storia appieno. Da qui erano nate diverse liti che li avevano allontanati, ma anche lei ha confermato che stavano cercando di ritrovare la strada l'uno verso l'altra.

Uomini e Donne, dopo diversi mesi di crisi si è conclusa la storia tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio

Tuttavia, questi tentativi di ricucire la loro storia devono essere naufragati, perché diverse ore fa, è arrivata la notiza che tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sarebbe tutto finito. A svelare l'indiscrezione è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, attraverso una breve storia sul suo account Instagram:

"Fine per una coppia del trono over: Marco Antonio ed Emanuela si sono lasciati, avevano tentato di superare la crisi avvenuta un mesetto fa, ma nulla"

Oltre alla storia di Pugnaloni, anche la stessa dama ha pubblicato una frase che non lascia dubbi che tra lei e Marco Antonio Alessio sia tutto finito:

"Chiediti scusa per tutte le volte che hai pensato di non essere abbastanza...Scusa Lela, di nuovo"

