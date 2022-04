Uomini e Donne, ''Non torno più'': Pinuccia lancia un ultimatum, Maria De Filippi reagisce così (VIDEO)

Gossip TV

Pinuccia, in lacrime, minaccia di lasciare per sempre lo studio di Uomini e Donne, facendo allarmare Maria De Filippi.

Pinuccia ha preso molto male il rifiuto di Bruno che, dopo aver trascorso una piacevole cena con lei, ha deciso di rifilarle un due di picche nello studio di Uomini e Donne. La dama del Trono Over è rimasta colpita dalla scelta del cavaliere ed è scoppiata in lacrime, minacciando di lasciare per sempre lo studio di Maria De Filippi, la quale ha fatto di tutto per calmare Pinuccia.

Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime per Bruno

Dopo aver chiuso la sua relazione con Alessandro Rausa tra un mare di polemiche, scatenando i commenti più sibillini di Tina Cipollari, furiosa per il fuori onda tra Ida e Riccardo, Pinuccia ha deciso di concedersi una seconda occasione con Bruno. Il cavaliere è sceso nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la dama di Vigevano ma, vedendosi rifiutato, ha intrapreso la conoscenza di Vincenza. Tra i due c’è feeling ma anche tante incomprensioni, che hanno permesso a Pinuccia di insinuarsi tra loro e uscire a cena con Bruno.

In studio, la dama si è mostrata felice per questa conoscenza, mentre il cavaliere ha comunicato di voler chiuderla prima del previsto non avendo sentito per Pinuccia alcun trasporto. Dopo aver ascoltato la confessione di Bruno, Pinuccia è scoppiata in lacrime e ha minacciato di lasciare per sempre la trasmissione di Canale5, dopo aver collezionato l’ennesimo rifiuto. Alessandro, con l’approvazione di Maria De Filippi, si è alzato per portare Pinuccia dietro le quinte e farla calmare.

La presentatrice ha preso a cuore Pinuccia e si è mostrata molto dispiaciuta per la sua reazione, mentre Gianni Sperti ha fatto notare a Bruno che la dama è scoppiata a piangere per colpa sua. Quando Pinuccia è tornata nel parterre femminile, Bruno ha spiegato di aver voluto chiudere per non tirare per le lunghe un rapporto che sa già essere destinato a non decollare, mentre la dama si è lamentata perché a sua detta il cavaliere avrebbe potuto comunicarle fuori dallo studio la sua decisione, per non farle fare una brutta figura davanti a tutti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.