Uomini e Donne, un fuori onda incastra Ida e Riccardo: caos in studio (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida e Riccardo si amano ancora? Un fuori onda incastra la coppia.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, c’è grande caos per il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati hanno avuto un dialogo molto intenso in un fuori onda e Tina Cipollari diventa una furia, accusando la dama e il cavaliere del Trono Over di provare ancora qualcosa l’una per l’altro, prendendo in giro tutte le persone presenti in studio.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri nella bufera

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Bruno annuncia la sua intenzione di non voler proseguire con la conoscenza di Pinuccia, tornando a parlare invece della possibilità di frequentare nuovamente Vincenza nonostante le loro discussioni in studio. Si passa poi a Riccardo Guarnieri, che è uscito di nuovo con Gloria dopo averle rifilato un due di picche in studio, ammettendo di esserci rimasto male per la reazione della dama e di voler chiarire per non ferirla. Dopo aver parlato con Gloria, il cavaliere pugliese ha deciso di continuare a conoscere la romana, pur premettendo che da parte sua non c’è nulla più che un’attrazione fisica. I due sono consapevoli che le basi della conoscenza sono traballanti ma vogliono comunque provarci.

Nel frattempo, Maria De Filippi fa vedere un fuori onda tra Riccardo e Ida Platano che sono più complici che mai, parlano del loro rapporto e il cavaliere ammette che avrebbe piacere a poterle parlare anche fuori lo studio, premettendo che non si parla di un appuntamento. Il feeling tra Ida e Riccardo è spiazzante, così come la continua ricerca di contatto fisico, e la dama bresciana ribadisce al suo ex che con nessuno ha provato le stesse cose né ha vissuto lo stesso rapporto intenso. Tina Cipollari è furiosa e definisce questo scambio una “pagliacciata”, accusando Guarnieri di prendere in giro Gloria e di essere ancora interessato a Ida. L’opinionista, inoltre, sottolinea nuovamente come Platano guardi il suo ex con amore, nonostante poche settimane prima fosse in lacrime per l’amore non corrisposto con Alessandro Vicinanza. Il cavaliere pugliese spiega che, dopo aver ballato con Ida, ha cancellato il ricordo negativo che aveva della loro rottura e ora ha piacere nel parlare con serenità con lei.

Maria De Filippi interviene, spiegando che è normale che due persone che hanno vissuto un grande amore non si siano indifferenti, ammettendo di pensare che tra i due ci sia un’attrazione che non sia mai passata e che se Riccardo chiedesse a Ida di uscire, lei lo farebbe. Gloria, vista la situazione, vuole tirarsi indietro nella conoscenza con Guarnieri perché lo vede troppo interessato a Ida. Dopo lo sfogo di Tina che è decisamente furiosa con la coppia, Armando Incarnato chiede a Ida se è disposta ad avere un’altra occasione con Riccardo, reputando ingiusto che entrambi stiano frequentando altre persone se sono interessati l’una all’altro. Nel frattempo, dopo aver detto di voler continuare con la conoscenza, Riccardo nega di aver interesse per Gloria nonostante ci sia stato anche un bacio la sera precedente e afferma di voler chiudere scatenando la furia della dama e le amare critiche di Armando.

