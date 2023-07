Uomini e Donne, Nicolò Zaniolo con un'ex corteggiatrice, ma lei rivela: "Lui mi piace, ma vorrei fare il GFVip"

Gossip TV

Nicolò Zaniolo è stato visto a Ibiza con un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza in questione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Chi sulla sua storia. Vediamo insieme cosa ha rivelato!

I fotografi di Chi hanno paparazzato Nicolò Zaniolo in compagnia di un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: si tratta di Sofia Costantini, 26enne che prese parte al dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi nel 2020.

Uomini e Donne, Sofia Costantini e Nicolò Zaniolo insieme a Ibiza: amore vero? Lei intanto sogna il GFVip

Raggiunta dal settimanale di Alfonso Signorini, Sofia Costantini - che ebbe breve durata nel programma, non essendo interessata a nessuno dei tronisti dell'epoca - ha svelato i retroscena dell'incontro con Zaniolo. La modella ha rivelato che è stato il calciatore a raggiungerla e presentarsi, ma che lei, in primo momento non l'aveva neppure riconosciuto. La decisione di portare avanti la conoscenza è dipesa, soprattutto, dalla complicità istantanea che si è creata tra i due:

"Lui mi vede, mi viene a parlare e parte subito un bacio. Dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme"

Inoltre, ha ammesso l'ex volto di Uomini e Donne, era molto curiosa di conoscere il calciatore, dato che ne aveva sentite tante su di lui:

"Ne avevo lette tante, che era str****, ma con me è stato molto carino. Siamo rientrati in albergo alle 6 del mattino e lui si è svegliato due ore dopo di me, mentre ero in palestra. Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca a Cala Bassa. Lì abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera."

La loro esperienza a Ibiza si conclude così, ma ad oggi i due continuano a sentirsi e l'ex corteggiatrice non ha nascosto che non le dispiacerebbe proseguire, anche se Zaniolo si è rivelato un vero sfacciato - a detta di Costantini, che non ha paura di dichiarare il suo interesse. Quanto a lei, la modella ammette di sognare un futuro in tv, magari prendendo parte alla prossima edizione del GFVip:

"Vorrei fare il GFVip, ma prima devo fare qualche ritocchino. Ho sistemato le labbra. Sono una che si mette in gioco, che ama la vita, che ha personalità"

