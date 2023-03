Uomini e Donne, Nicole Santinelli presa dal nuovo corteggiatore Carlo, ma Tina Cipollari...[VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Nicole Santinelli è molto presa dal nuovo corteggiatore Carlo, peccato però che Tina Cipollari non sia convinta di lui. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne si inizia con il trono over e con una sorpresa per Silvio Venturato, per il quale è arrivata una dama a conoscerlo. Durante il trono classico spazio a Nicole Santinelli e il nuovo corteggiatore Carlo sembrano andare molto d'accordo, ma Tina Cipollari non sembra convinta della "perfezione" del ragazzo. La tronista ha ritrovato la complicità anche con Andrea, il primo corteggiatore con cui ha legato.

Colpo di scena oggi a Uomini e Donne, con una dama che è arrivata a conoscere Silvio Venturato, il cavaliere che Gemma Galgani sta conoscendo. Sorpreso il cavaliere si siede al centro studio, ma ribadisce il suo interesse solo per Gemma e dopo aver parlato con la nuova dama, la manda via. Questo gesto piace molto ai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che colgono l'occasione per ribadire quanto il cavaliere sia interessato alla dama torinese, mentre lei invece non è sembrata minimamente infastidita dalla possibilità che potesse entrare nel quadro una nuova donna per Silvio. Gli opinionisti la punzecchiano e vogliono sapere se la dama è consapevole che la prossima volta che si vedranno sicuramente il cavaliere vorrà sentirsi più vicino intimamente alla dama. Maria De Filippi interviene e chiede a Gemma se abbia voglia di abbracciarlo e quando i due si avvicinano per un abbraccio, spinti anche da Gianni, la conduttrice fa notare che Silvio ne ha approfittato per "allungare le mani" come suo solito, scatenando l'ilarità dello studio.

Si prosegue con il trono over con Silvia e il suo corteggiatore, Daniele, con cui si sta frequentando da qualche tempo e con cui è uscita la sera prima della registrazione. Il cavaliere è sembrato molto entusiasta di uscire con Silvia, tanto da arrivare già a farle dichiarazioni importanti, ma la dama è un po' frenata. I due si sono anche baciati, ma la dama ha avuto la percezione che stessero correndo troppo, anche per le parole che Daniele le ha rivolto e che ha percepito come esagerate. Il cavaliere sembra far intendere che la dama sia un po' pignola su alcuni comportamenti e che anche per questo non ha il trasporto che pensava di avere nei suoi confronti.

Spazio al trono clasisco con Nicole Santinelli, nuova tronista del programma. Nicole è uscita in esterna con Carlo, uno dei ragazzi arrivati per corteggiarla e che l'ha colpita molto per alcuni discorsi affrontati nell'ultima puntata. In esterna, il corteggiatore si dimostra estremamente galante, tanto da regalarle dei fiori e un piccolo pensierino. I due sono i nesterna a Firenze e i loro abbracci e complicità scatenano un po' di gelosia in Cristian, che fino a quel momento era forse il corteggiatore con cui Nicole aveva legato maggiormente. In studio, Tina Cipollari ammette che però così è venuto a mancare il mistero della conoscenza, perché il corteggiatore si è già svelato molto, ma Carlo ammette che lui è esattamente così e che preferisce mostrare fin da subito chi è. Nicole è molto contenta di questa esterna e conoscenza, anche perché Carlo le ha mostrato anche a telecamere spente che era contento di essere uscito con lei, rincorrendola e abbracciandola. Tina però continua a stuzzicarlo, perché il corteggiatore sembra davvero troppo perfetto. Dopo Carlo è il turno di Andrea, il primo corteggiatore con cui Nicole ha legato e che ha scatenato l'interesse anche di Roberta Di Padua, tanto che tra la dama del trono over e la tronista sono volati stracci. Nell'esterna con Andrea, il corteggiatore si apre con Nicole e le racconta della sua infanzia e di come è cresciuto in una situazione non facile. In studio i due sembrano aver ritrovato la complicità dei primi tempi, dopo aver avuto un periodo di allontanamento a causa dei dubbi della tronista sui reali motivi per cui l'osteopata era nel programma. Nonostante la tronista sia stata bene con entrambi, tanto che ammette che c'è chimica con tutti e due i corteggiatori, decide infine di ballare con Andrea.

