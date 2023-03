Uomini e Donne, la tronista Nicole Santinelli attacca Roberta Di Padua: "Un genere di donna che..."

Gossip TV

La tronista romana dice la sua contro la nota dama del trono over. L'intervista di a Nicole Santinelli su Uomini e Donne Magazine.

La tronista romana Nicole Santinelli, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, si espressa su Roberta di Padua con la quale è in corso una disputa abbastanza accesa, in seguito alle attenzioni della dama di Cassino che ha rivolto verso uno dei corteggiatori di Nicole, Andrea Foriglio.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli: "Roberta Di Padua? Non è un genere di donna che stimo"

"Non sono possessiva, semplicemente al mio fianco vorrei un uomo che mi faccia sentire unica" , ha affermato Nicole la quale, al di là di ciò che è accaduto in studio, ha anche ammesso che mai e poi mai legherebbe con una donna come la Di Padua: "Siamo opposte in tutto e principalmente nel modo in cui ci relazioniamo con gli uomini e con le persone in generale. Non credo che Roberta e io saremmo potute andare d'accordo, né piacere nemmeno in un altro contesto. Dalla prima volta che l'ho vista a oggi il mio pensiero su di lei non è mai cambiato. Non è un genere di donna che stimo e fa parte di quella categoria che, per come sono fatta, tengo lontana per una serie di motivi. Siamo due opposti: abbiamo idee diverse di educazione e rispetto. Viviamo anche il relazionarsi con gli uomini e con le persone in maniera differente e soprattutto per questo non potremmo mai andare d'accordo.

Sulla differenza di età, come nel caso di Roberta con Andrea, Nicole ha specificato che un rapporto può funzionare solo se è l'uomo ad essere più grande:

"Dipende tutto dalle persone in questione, ma credo che uno scarto di oltre quindici massimo vent'anni possa essere il massimo. Sono il frutto di un amore che dura da oltre trent'anni e mia madre ha venticinque anni meno di mio padre :per questo non nego che per me è più facile pensare che una coppia possa funzionare meglio nella differenza di età se è l'uomo a essere più grande."

Parlando dell'avventura sul trono del dating show, la 29enne romana ha dichiarato:

"E' un'avventura molto particola re: sono state settimane bellissi me ma al contempo sono stupita Sinceramente da fuori pensavo fosse più facile essere una tronista e invece è tutto molto più coinvolgente, complicato ed emozionante di quanto mi aspettassi"

Parlando dei suoi corteggiatori, ha infine concluso:

"Credo sia del tutto naturale e sana la competizione tra corteggiatori, ma qualora dovessi percepire che la competizione tra loro distoglie l'attenzione da me non sarei troppo contenta"

