Uomini e Donne, Nicole Mazzocato rivela: "È stata una decisione presa con testa e cuore"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, svela alcuni retroscena della sua gravidanza.

Nicole Mazzocato e il compagno Armando Anastasio diventeranno presto genitori del loro primo bebè. Ad annunciarlo è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune curiosità dei fan, ha svelato alcuni dettagli inediti della sua gravidanza.

La confessione dell'ex corteggiatrice Nicole Mazzocato

Solo qualche settimana fa, Nicole Mazzocato ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, l'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha parlato della gravidanza e svelato il momento in cui lei e il suo compagno Armando hanno deciso di creare una famiglia:

Subito… dopo esserci detti “Ti amo”, entrambi dicevamo che rappresentavamo la mamma e il papà dei nostri futuri figli. [...] Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati. Avevamo dei progetti per quest’estate, dei viaggi lunghi e in diverse località. Eravamo molto sereni e non avevamo nessuna fretta. Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario. Non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore.

L'ex fidanzata storica di Fabio Colloricchio ha poi continuato confessando:

Se allatterò al seno? Se mi viene il latte, se riesce ad attaccare bene e dovesse piacergli certo. Lo deciderà lui. [...] Io e Armando abbiamo due cognomi molto lunghi e non ci piaceva il nome che abbiamo scelto con i due cognomi. Veniva davvero troppo lungo.

