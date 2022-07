Uomini e Donne, Matteo Ranieri insultato, interviene la madre: ''Sempre fiera''

Gossip TV

Pioggia di insulti per l’ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri. La madre lo difende, mentre il web si scusa con Sophie Codegoni.

I fan di Uomini e Donne non ci stanno. Matteo Ranieri al centro della polemica e si rispolvera la storia, brevissima, con Sophie Codegoni, alla quale ad oggi sembrano credere un po’ tutti. Solamente la madre di Matteo si espone, prendendo pubblicamente le difese del figlio.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri sotto scacco: Sophie aveva ragione?

La fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone ha lasciato l’amaro in bocca ai fan di Uomini e Donne. Sembra più telespettatori sono convinti, alla luce del precedente percorso con Sophie Codegoni, che anche in quell’occasione Matteo si sia approfittato dell’affetto del pubblico per uscire fuori pulito, infangando la modella milanese, e che ora abbia commesso un passo falso replicando la medesima dinamica con Valeria. Nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie si è sfogata a proposito del rapporto con Matteo ma in pochi le hanno creduto, fino a quando il ligure è tornato nello studio di Maria De Filippi, che l’ha voluto consacrare a tutti i costi tronista.

Il percorso di Ranieri è stato altalenante, fatto di incertezze e dubbi profondi, che si sono improvvisamente dissipati con l’arrivo di Valeria. Proprio la bella partenopea, dunque, è stata la sua scelta con tanto di foto romantiche e dediche sui social. Poi il silenzio più assoluto, durante il compleanno di Valeria che Matteo ha trascorso in Irlanda con la sua famiglia, per il matrimonio di un parente, e infine la conferma della rottura con Cardone che, a quel punto, non ha lasciato più stupito nessuno. Matteo è stato immediatamente bersagliato sui social, dove è stata tirata in ballo anche Sophie, alla quale adesso sembrano credere in molti. Chi, invece, non si perde d’animo e difende pubblicamente Matteo è la madre, che ha scritto sui social:

“Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, non dare peso a tutte queste polemiche”.

La donna invita il figlio a rialzarsi, ma sembra ormai necessario che, almeno questa volta, Ranieri parli chiaro con il pubblico che l’ha seguito con tanto affetto a Uomini e Donne. Tutti vogliono sapere le cause della fine della love story con Valeria, ma nessuno dei diretti interessati sembra voler uscire tanto presto dal silenzio stampa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.