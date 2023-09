Uomini e Donne, Nicole Mazzocato racconta come ha svelato della gravidanza alla sua famiglia

Gossip TV

Nicole Mazzocato ex volto di Uomini e Donne ha raccontato in che modo ha svelato alla sua famiglia della seconda gravidanza. Ecco cosa ha dichiarato!

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha condiviso con i fan il racconto di come ha svelato alla sua famiglia e agli amici della sua seconda gravidanza.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato: "Ecco come ho svelato di essere in dolce attesa..."

A distanza di un solo anno dalla nascita del primogenito Paolo, Nicole Mazzocato e il compagno, il calciatore Armando Anastasio, hanno da poco annunciato di essere in dolce attesa di un secondo maschietto, come svelato dal simpatico gender reveal che l'ex volto del programma di Canale5 ha organizzato per il compagno e futuro papà bis.

Rispondendo alle domande dei followers sui social, Nicole ha raccontato cosa ha provato nello scoprire che sarebbe diventata nuovamente mamma:

"Non vi dico cosa provo perché non si può descrivere. Sta arrivando e siamo pieni di gioia e amore"

L'ex corteggiatrice ha anche spiegato come ha svelato della seconda gravidanza alla sua famiglia e agli amici più intimi. Inizialmente, Nicole e il suo compagno hanno deciso di rivelarlo solo alle persone a loro più vicine, preferendo aspettare prima di condividere anche con i fan la notizia: infatti, l'annuncio - avvenuto il 4 settembre - è arrivato all'inizio del quinto mese di gravidanza. Una scelta motivata dal desiderio di maggior privacy e di potersi goedere questo dolce momento in tranquillità.

Agli amici e alla famiglia, invece, Nicole e Armando hanno deciso di dirlo quasi nell'immediato e, anche in questo caso, l'ex corteggiatrice si è distinta per la semplicità con cui ha scelto di dare l'annuncio:

"Mia suocera era con noi, quindi, l'ha scoperto subito. Poi, mia mamma l'ha saputo poco dopo, perché mia suocera spingeva affinché lo sapesse anche mia mamma subito. Ed io sarei stata una che avrebbe aspettato sempre quattro mesi, io ho tutte le mie robe in testa...Invece ho detto 'vabbé dai, a questo giro glielo dico prima'. Niente, praticamente si parlava di vacanze e ho detto: 'Venite con noi in Sardegna? Ma si dai, così mi aiutate anche con Poalino e ve lo godete un po'...Anche perché sta arrivando un altro Paolino'. E gli ho mostrato l'ecografia...E loro erano felicissimi"

Nicole ha anche raccontato che al suo migliore amico ha deciso di inviare un messaggio privato in cui gli comunicava che "sarebbe diventato zio bis", mentre al suo hairstylist ha fatto trovare nell'astuccio degli occhiali un test di gravidanza positivo:

"Tutti felici, però per i miei amici è stata inaspettata. Ache se io ho sempre detto che avrei voluto il secondo, ma non mi aspettavo così presto."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne