Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e il gender reveal del suo bambino: l'ex corteggiatrice sorprende tutti!

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti con una decisione insolita sul gender reveal del suo bambino. Ecco cosa ha deciso!

Nicole Mazzocato è in dolce attesa del suo secondo figlio e, come spesso accade, ha deciso di svelare il sesso del suo bambino insieme al compagno, il calciatore Armando Anastasio. Ma per farlo, ha scelto un modo originale e che è in totale contrasto con i tradizionali gender reveal a cui siamo abituati, tanto che la sua decisione ha stupito tutti.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato ha svelato in modo originale il sesso del suo bambino

Nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi che l'ha resa popolare, ha raccontato che la seconda gravidanza, come la prima era voluta e cercata e che la scoperta di un secondo bambino in arrivo era arrivata quando era in vacanza con il compagno alle Maldive. Dopo alcuni giorni di ritardo, benché il suo ciclo fosse piuttosto irregolare in seguito alla prima gravidanza, si è resa conto che lei e Anastasio avrebbero avuto un altro bambino.

Mazzocato ha già dimostrato di prendere decisioni controcorrente, come quella di annunciare la gravidanza ora che è già al quinto mese:

"A me e ad Armando piace tenere le cose per noi, in famiglia e dirle solo quando lo riterremo più opportuno."

Questa sua semplicità e originalità l'ha dimostrata anche con il gender reveal per scoprire il sesso del bambino: dimenticate i party in grande stile o idee super originali (e a volte di cattivo gusto), perché il metodo scelto dall'ex corteggiatrice è di gran lunga più semplice, ma non per questo è stato meno apprezzato dai fan. Mazzocarto ha scelto, infatti, di rivelare in privato al suo compagno il sesso del loro bambino, condividendo poi in un secondo momento con i followers la scoperta. In una scatola bianca ha posto due tutine neutre, con la scritta 'Mamma+ Papà= me', a cui ha aggiunto due gratta e vinci che hanno confuso enormemente Armando perché sembravano indicare che la compagna portasse in grembo due gemelli. Solo in un terzo biglietto era nascosta la soluzione: Nicole Mazzocato e Armando Anastazio avranno un altro maschietto!

Il video condiviso sui social ha fatto il pieno di like e commenti positivi: tutti i fan hanno, infatti, apprezzato la semplicità e la riservatezza della coppia, sommergendoli di complimenti e auguri per la lieta notizia.

