Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e l'annuncio tardivo della gravidanza: "Ecco perché ho deciso così..."

Gossip TV

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa, svelando al contempo un retroscena importante. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, ha svelato ai fan di essere in dolce attesa del suo secondo figlio dal compagno, il calciatore Armando Anastasio. La coppia ha accolto, un anno fa, il primogenito Paolo e tra pochi mesi la loro famiglia si arricchirà di un nuovo elemento.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato svela perché ha annunciato tardi la sua gravidanza

L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha svelato anche i motivi per cui, pur essendo già al quinto mese di gravidanza, non ha voluto condividere prima con i fan la lieta notizia. La scoperta dell'arrivo di un secondo figlio è avvenuta mentre era in procinto di partire per le Maldive con il compagno:

"Non è arrivato [il ciclo ndr], vabbè io avevo ancora il ciclo tutto scombussolato perché avendo fatto il parto naturale e avendo allattato fino ai tre mesi, era ancora così, arrivava a 26,18, 36 giorni. Però avevo un'app che mi diceva quando mi sarebbe arrivato. Al quarto giorno di ritardo ho detto 'amore, secondo me ci siamo'."

Nicole Mazzocato ha anche confermato che, come nel primo caso, anche questa volta la sua gravidanza è stata cercata e voluta, fin da quando era ancora incinta del primogenito Paolo: "Ho sempre desiderato avere dei bambini piccini. Io e mio fratello abbiamo 5 anni di differenza, abbiamo un rapporto stupendo, ma siamo sempre in step diversi. Mi è dispiaciuto non giocarci insieme. Quindi subito dopo la prima gravidanza, avrei voluto averne una seconda." L'ex corteggiatrice ha anche confermato di essere al quinto mese e che ha preferito non divulgare la notizia subito per un motivo ben preciso:

"Io e Armando abbiamo un po' questa cosa che ci piace godercela. Ci piace tenercela per noi, in family, nel privato, tra amici. E poi piano piano quando siamo pronti annunciamo. Era inevitabile non annunciarlo perché la pancia di vedeva e troppo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne