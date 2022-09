Uomini e Donne, Nicole Mazzocato si mostra a poche settimane dal parto ed è subito polemica!

Gossip TV

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, finisce nella polemica per aver mostrato l’immediato dimagrimento a poche settimane dal parto.

Poche settimane fa la bella Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta. Al settimo cielo per l’arrivo del primogenito Paolo, Nicole ha pubblicato un video su Instagram mostrando il suo corpo dopo il parto. Inutile dire che sono piovute polemiche.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato fa infuriare il web

Il pubblico di Canele 5 ricorda senza dubbio Nicole Mazzocato e il suo percorso nello studio di Uomini e Donne, dove conobbe e si innamorò del tronista Fabio Colloricchio. Dopo la scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi, Fabio e Nicole hanno vissuto una storia d’amore intensa, fatta di alti e bassi, poi naufragata tra mille polemiche. La bella ex corteggiatrice ha conosciuto in seguito il calciatore Armando Anastasio, che l’ha corteggiata e ha conquistato il suo cuore.

Da questa nuova relazione, poche settimane fa, è nato Paolo adorato primogenito di Nicole e Armando. Dopo aver svelato alcuni retroscena sulla gravidanza, Mazzocatto si è mostrata in un video su Instagram e il popolo del web si è rivoltato, criticandola per aver messo in mostra il suo corpo solamente perché ha già perso tutti i chili della gravidanza.

“Io non faccio vedere solo il corpo ma anche la faccia sfatta dal mese di notti insonni. Ho scritto sempre che i kg che avevo messo in gravidanza li avrei voluti mantenere. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) ho un metabolismo velocissimo e una costituzione non nella norma, dato che è una vita che sono sottopeso […] Perdonami se mi permetto, ma trovo che il tuo commento sia di una persona quasi infastidita. Non ho fatto nulla a te e nessun altro. Non posso snaturarmi perché altre persone non riescono a recuperare la forma fisica perché secondo alcuni è diseducativo e manca di rispetto. Mando sempre messaggi positivi, magari a volte cerchiamo di essere meno velenose tra donne”.

Questa la piccata replica di Nicole ad una fan, in particolare, che l’ha accusata di volersi mettere in mostra su un tema così delicato. L’ex corteggiatrice, tuttavia, non ha mollato la presa e ha ribadito che non può sentirsi in colpa per aver perso peso in breve tempo né perché ha voglia di curarsi anche se la vita da neomamma non è affatto una passeggiata.

