Uomini e Donne, Natalia Paragoni: "Mi fido di Andrea Zelletta, rispetto a tanti colleghi vi assicuro che..."

Lo sfogo social dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono tra i protagonisti più amati e seguiti di Uomini e Donne. Rispondendo ad alcune domande dei suoi numerosi fan, l'ex corteggiatrice ha raccontato come prosegue la sua gravidanza e levato ogni dubbio sulla possibile gelosia nei confronti del fidanzato.

Natalia Paragoni è gelosa di Andrea Zelletta? Parla lei

Natalia Paragoni è incinta all’ottavo mese, ma è sempre molto attiva sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di intervenire e rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. A coloro che l'hanno criticata per la sua scelta di non volersi depilare la pancia, lei ha così replicato:

Ognuno è libero di fare quello che vuole penso…E soprattutto non vedo la necessità di farli, soprattutto su una pancia che è tirata e i miei peli ci sono sempre stati. Ce ne sono di più perché comunque con il progesterone e tutta una serie di fattori ormonali sono aumentati…Naturale che sia così o può darsi che non succede neanche…

Però non mi vergogno di questo e pensare di fare una ceretta, una lametta sulla pancia non mi passa per il cervello proprio. Non vedo la necessità soprattutto perché ho paura e mi farebbe anche un po’ senso. Ognuno è libero di fare quello che vuole e soprattutto bisogna imparare a non giudicare le persone, da dei peli poi…Io posso farmi i peli come posso non farmeli, tranquillamente.

A proposito invece della sua storia d'amore con Andrea Zelletta, Natalia ha rivelato di non essere gelosa per via della sua professione di DJ:

Non sono per niente gelosa del lavoro che fa perché sennò ci eravamo già lasciati. Io ho molta fiducia…Abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Quindi molto, molto tranquilla. Rispetto a tanti colleghi vi assicuro che è molto bravo.

