Uomini e Donne, Manuel Galiano spiazza ancora: "Giulia e Federico? Doveva essere una finta rottura per fare hype, ma..."

La nuova frecciata social di Manuel Galiano all'ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia Cavaglià continua a stare al centro del gossip per la sua rottura con Federico Chimirri. Ad aggiungere ulteriori dettagli in merito alla loro separazione ci ha pensato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Galiano, che senza mezzi termini, ha smascherato i due sui social.

Le ultime rivelazioni di Manuel Galiano su Giulia Cavaglià e Federico Chimirri

Non c'è pace per Giulia Cavaglià e Federico Chimirri. Dopo aver annunciato la loro rottura sui social, infatti, i due sono finiti al centro delle polemiche. Ad attaccare l'ex tronista di Uomini e Donne ci ha pensato Manuel Galiano, che l'ha prima smascherata e poi accusata di aver inscenato un finto tradimento solo ed esclusivamente per hype:

Alla fine mi hanno detto che (spero e credo di no) secondo alcuni doveva essere una finta rottura per fare hype e alla fine sono arrivato io a tirare fuori la verità a sorpresa facendola diventare vera. Non avevo capito il gioco.

Le ultime dichiarazioni e insinuazioni di Manuel, quindi, andrebbero ad avallare l’ipotesi che la rottura tra Giulia e Federico fosse solo una strategia mediatica per fare hype, in vista anche dei prossimi reality show. Stando alle parole di Amedeo Venza, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe in lizza per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Arriverà una replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere!

