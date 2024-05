Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la romantica dedica per Andrea Zelletta

Gossip TV

Natalia Paragoni, ex protagonista di Uomini e Donne, ha emozionato i fan con una romantica dedica per il compagno Andrea Zelletta!

Tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta festeggiano il loro quinto anniversario oggi, 31 maggio, e l'ex corteggiatrice ha deciso di dedicare al compago e padre della figlia una tenera dedica sui social.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: 5 anni d'amore!

La coppia si è conosciuta nel 2019 nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: in quell'edizione, Andrea Zelletta era tronista del trono classico e Natalia Paragoni si era presentata per corteggiarlo. In poco tempo, tra i due era nato un sentimento potente che li aveva spinti a uscire insieme dal programma di Canale5 e iniziare la loro vita insieme.

L'ex tronista e la sua scelta hanno vissuto i primi mesi di relazione fuori dal programma in pieno Covid-19 e la convinvenza forzata, invece di allontanarli, li ha portati a comprendersi ancora di più e a innamorarsi ancor più profondamente l'uno dell'altra. Poi, un anno fa, l'annuncio che presto sarebbero diventati genitori e la scorsa estate è nata la piccola Ginevra. A distanza di anni, i due sono più uniti che mai e la loro è una delle coppie più amate dai fan del programma di Maria De Filippi.

Oggi, 31 maggio, i due festeggiano 5 anni d'amore e per l'occasione Natalia Paragoni ha deciso di pubblicare una romantica dedica al suo compagno. In un post che racchiude diversi scatti anche insieme alla loro bambina e una foto risalente a 5 anni fa, l'ex corteggiatrice ha dichiarato il suo amore per il compagno e che anche se nessuno aveva inizialmente creduto al loro amore, entrambi avevano invece scommesso che la loro relazione avrebbe superato qualsiasi ostacolo:

"Cinque anni! Chi l'avrebbe mai detto?! Noi ci abbiamo scommesso sin da subito! La scommessa vinta più bella della nostra vita!"

Uomini e Donne, Beatrice Valli al vetriolo contro Natalia Paragoni

Proprio in questi giorni, anche un'altra amatissima coppia di Uomini e Donne ha festeggiato i primi dieci anni insieme: stiamo parlando di Beatrice Valli e Marco Fantini. E, pochi giorni fa, ospite del podcast The Roulette Talk, Valli ha espresso alcune considerazioni proprio in merito a Natalia Paragoni.

Le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice e scelta di Fantini hanno scatenato diverse polemiche tra followers e altri ex protagonisti del dating show. Oltre ad aver dichiarato di meritarsi molto più della fama raggiunta in questi anni, Beatrice Valli ha detto la sua su altre protagoniste del programma di Maria De Filippi e ha espresso un particolare pensiero su Natalia Paragoni. Quando le è stato chiesto chi reputava tra le sue colleghe influencer quella con meno personalità, senza tante cerimonie Valli ha affermato:

"L'influencer secondo me con meno identità è Natalia Paragoni, per il fisico che ha potrebbe fare molto di più, è una statua, è bellissima"

A questa dichiarazione, Paragoni non ha risposto, preferendo, invece, pubblicare gli scatti che la ritraevano felice e innamorata con il compagno Andrea Zelletta e la loro Ginevra.

