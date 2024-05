Uomini e Donne, Beatrice Valli nel mirino di un'ex protagonista del dating show: "Imbarazzante, la seguivo pure ma..."

Gossip TV

Beatrice Valli finisce al centro delle polemiche dopo la sua ultima intervista nel podcast The Roulette Talk: sui social arriva l'attacco dell'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella.

Beatrice Valli è finita ancora una volta al centro delle polemiche. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel podcast The Roulette Talk che hanno provocato la reazione indignata di molti, compresa quella l'ex opinionista del dating show Karina Cascella.

Karina Cascella contro Beatrice Valli

Ospite nell'ultima puntata del podcast The Roulette Talk di Elena Gardella, Beatrice Valli si è lasciata andare a delle affermazioni che hanno fatto storcere il naso a molti. Durante l'intervista, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato, con grande fermezza e schiettezza, di meritare anche di più del successo e della popolarità ottenuta in questi anni: "Sono sincera, mi merito anche di più. Nel senso che io vorrei sempre di più, mi piace e mi piacerebbe tra dieci anni dire ah wow Bea guarda cosa ti creata".

Affermazioni che non sono passate inosservate a un volto storico di Uomini e Donne. Stiamo parlando dell'ex opinionista Karina Cascella che, dopo aver ascoltato l'intervista della modella, ha sbottato sui social e criticato duramente il comportamento della Valli.

Io trovo che il video che ho postato precedentemente al di là delle simpatia o antipatie sia a dir poco imbarazzante per diversi motivi. Dal mio punto di vista quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione ad un programma molto famoso e non per competenze personali specifiche io non credo che la popolarità sia meritata, nel senso che la si merita quando c’è una competenza specifica o hai fatto qualcosa per meritare quella popolarità. Quando non c’è niente e viene in automatico solo perché hai partecipato, come me del resto, ad un programma molto famoso, dal mio punto di vista non c’è nessun merito.

L'ex opinionista di Uomini e Donne, che ha anche ammesso di averla seguita per un periodo, ha continuato rivelando di aver trovato il ragionamento di Beatrice "stupido e imbarazzante" e invitato i suoi numerosi fan a prestare attenzione ai messaggi che si decide di far passare sui vari canali social:

Nel video lei parla di meritarsi molto di più dal punto di vista lavorativo, come se lei insieme al marito stesse salvando delle vite e io trovo tutto questo, a parte incredibilmente stupido come ragionamento, ma ripeto veramente imbarazzante. Praticamente lei si merita questo ed altro, si merita molto di più perché lei fa vedere tanto su Instagram, perché lei e il marito fanno tante cose [...] Questa è pazzia e lo dico qui, io questa ragazza la seguivo pure, le ho tolto il segui quando è successa la cosa con la sorella perché se vogliamo parlare di messaggi, quali sarebbero i messaggi belli, quelli che metti da parte tua sorella continuamente? Che tu e quell’altra tua sorella mettete da parte una terza sorella e non la ca*ate minimamente?

E ancora Karina:

Non ce la faccio più a sentire le st***zate che escono dalla bocca di queste ragazze che non hanno un minimo di cervello, è una cruda verità, ma è assolutamente il modo più chiaro per definire queste persone [...] In un periodo come questo non si può dire che ci si merita di più quando sei una miracolata che non ha mai saputo fare altro nella vita se non postare quattro reel su Instagram quando invece gli operatori umanitari nella Striscia di Gaza stanno morendo letteralmente per cercare di salvare delle vite. Avere dei numeri su Instagram non fa di voi delle persone speciali, non fa di voi delle persone migliori di altre.

