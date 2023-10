Uomini e Donne, Maurizio e Alessio al centro delle polemiche: trono over nel caos! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono over è nel caos: Maurizio e Alessio al centro delle polemiche. Ecco cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne, si prosegue con il trono over, riprendendo dalla situazione di Gemma Galgani con Maurizio Laudicino. Il trono over è scioccato dall'atteggiamento di Alessio, completamente fuori controllo dopo quello che considera il rifiuto di Claudia e Barbara.

Proseguono le discussioni nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: dopo aver finalmente compreso che Maurizio l'ha solo usata, finalmente, la dama torinese ha deciso di reagire e inizia a rispondere sia al cavaliere sia alla rivale Elena, che prende le difese dell'uomo. Nella storia si aggiunge anche un nuovo elemento, una nuova dama giunta a conoscere Maurizio. La nuova corteggiatrice si chiama Gabriella e Maria De Filippi si affretta a chiarire che lei non c'entra niente con tutta la situazione, ma che è giunta solo per conoscere il cavaliere. Maurizio è d'accordo che resti, ma ammette di essere provato dalle discussioni che ci sono state, quindi, non se la sente di approfondire il discorso al momento.

Ancora spazio al trono over con Claudia e Barbara, alle quali Alessio vorrebbe dire qualcosa. Questo gesto già scatena diversi commenti da parte degli opinionisti e delle stesse dame: al suo ingresso, Alessio si rivolge immediatamente a Barbara, che aveva commentato che era sparito da due giorni, e la accusa di aver giocato con lui. Secondo quanto dice il cavaliere, infatti, lui e la dama si sono scritti, sentiti per telefono e scambiato foto, ma poi la dama lo aveva definito solo un caro amico, dopo aver dichiarato pubblicamente di voler vedere se lui e Gianluca erano in grado di corteggiarla. Il cavaliere dichiara che ha deciso di buttare il suo numero di telefono, perché non ha intenzione di essere preso in giro. Barbara resta allibita dal tono aggressivo del cavaliere e si alza per tornare al suo posto, perché non vuole avere più nulla a che fare con Alessio.

Quest'ultimo si rivolge anche a Claudia e accusa anche lei di star giocando con i suoi sentimenti: durante la scorsa serata, in cui sono usciti insieme, Alessio ha provato a baciarla e la dama si è ritratta. Per il cavaliere è inconcepibile questo comportamento, dopo i messaggi e le foto che si sono scambiati. La dama ribadisce che lei non ha cambiato idea su di lui e che non apprezza il suo atteggiamento così altalenante. Il tono arrogante del cavaliere scatena l'intervento di Tina Cipollari che ribadisce che lui non è nessuno per imporre la sua volontà ad altre persone in questo modo. Alessio è fuori di sé e accusa le dame di essere la causa delle cattiverie che gli sono state dette dentro e fuori dal programma.

Il suo tono provoca l'intervento di Marco, un altro cavaliere del parterre, che accusa Alessio di essere arrogante e di non dover parlare così alle donne che gli stanno di fronte. Anche Gianni attacca Alessio dandogli del maschilista, perché non tollera che Claudia frequenti altri cavalieri, mentre lui vuole sentirsi libero di uscire e baciare chi vuole. La dama rivela anche che il cavaliere le aveva confidato di volersi trasferire a Lecce, dove abita lei, provocando un certo shock da parte di tutti. Alessio prova a giustificarsi, ma è chiaro che si sta arrampicando sugli specchi. Di fronte a questo atteggiamento Gianni chiede a Claudia perché è ancora seduta a parlare con lui: forse la dama vuole ancora uscire con lui? Claudia ribadisce che Alessio ha già deciso di chiudere, quindi, lei sta solo parlando, ma non vuole continuare. A chiudere la discussione ci pensa Maria De Filippi che chiede cosa succede ora e Alessio e Claudia confermano di aver chiuso tutto.

Dopo un ballo, la padrona di casa chiede a una sconsolata Gemma Galgani come si senta e si riapre la discussione tra lei e Maurizio: il cavaliere si dice dispiaciuto che sia stata ribaltata la realtà, ma la dama gli rinfaccia tutte le volte che lei si è avvicinata e lui si è scostato, quasi infastidito dal contatto fisico con lei. La dama ammette di voler un contatto con lui e la conduttrice la invita a chiederglielo, ma persino gli opinionisti sono contrari a questo, perché è abbastanza chiaro che Maurizio non ha interesse per la dama. La conduttrice del programma prova a indagare se Maurizio vorrebbe anche solo dormire accanto alla dama, senza che ci sia alcun contatto tra loro, e il cavaliere sembra tentennare, provocando un'altra ondata di risposte indignate. Maurizio e Gemma continuano a litigare, rinfacciandosi tutto ciò che è successo, finché ancora una volta è Maria De Filippi a intervenire e a chiarire una volta per tutte che Maurizio quando dice che ha stima per lei, non significa che voglia una relazione amorosa con la dama. La discussione prosegue ed emergono altri dettagli sulle sponsorizzazioni ed eventi a cui il cavaliere avrebbe voluto far partecipare la dama, sfruttando alcune sue conoscenze. Stanco di essere attaccato, Maurizio dice che non vuole più uscire con la dama.

