Uomini e Donne, Alessio piace sempre meno: (false) scenate di gelosia e contraddizioni continue [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessio al centro studio è stato protagonista di momenti imbarazzanti. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il continuo della discussione tra Raffaella e Beatriz. Il trono over vede la fine della conoscenza tra Gero e Angelica e la gogna di Alessio, il cui comportamento non piace più a nessuno. Silvia ha una crisi di pianto e Brando la consola.

Uomini e Donne, Alessio messo alla gogna: il suo comportamento non piace proprio a nessuno

Raffaella e Beatriz si confrontano sui loro diversi modi di comportarsi e la corteggiatrice napoletana ribadisce che non vuole che l'italo-brasiliana non deve intromettersi in discorsi che non le riguardano. Beatriz si giustifica, ma le due ragazze sono già ai ferri corti e anche Brando si inserisce nella conversazione chiedendo a Beatriz di concentrarsi su di loro e non su ciò che pensa delle altre corteggiatrici. Dopo un ballo, Cristian riapre un discorso con Virginia: secondo il tronista romano la corteggiatrice è stata influenzata negativamente dalle parole di Beatriz e ha ancora un interesse nei suoi confronti. Anche Brando è dell'idea che Virginia si stia lasciando influenzare, sebbene la ragazza neghi fermamente. La discussione si conclude con la promessa da parte sua e di Cristian di provare a concentrarsi su di loro.

Spazio al trono over con Gero e Angelica: i due hanno deciso di ricominciare a frequentarsi, dopo che le ultime conoscenze del cavaliere si sono concluse in un nulla di fatto. Gero inizia il discorso dicendo che lui sta investendo il suo tempo nel programma, togliendolo ai suoi impegni e che nonostante si sia trovato bene con la dama, ha capito di non essere interessato ad Angelica. Il cavaliere dichiara anche di non avere interesse per nessuna dama del parterre. Anche Angelica ammette di aver già notato che c'era qualcosa che non andava e che insieme, nell'ultima uscita, hanno ragionato insieme sul suo atteggiamento. Alla fine, i due decidono di non proseguire e si risiedono.

Ancora spazio alle dinamiche del trono over con Alessio, Barbara e Gianluca: al centro studio si siedono tutti e tre perché Alessio ha avuto una reazione esagerata nei confronti dell'interesse di Gianluca per la dama, ma nessuno crede che ci possa essere un sentimento da parte del cavaliere. Anche Gianni Sperti commenta che si tratta di orgoglio maschile e nient'altro. Delle dame che dovevano uscire con Alessio si tira indietro anche Erika, che afferma che ha notato il disinteresse nei suoi confronti, sebbene il cavaliere cerchi di giustificarci dicendo che la dama ha avuto degli atteggiamenti contraddittori. Il comportamento di Alessio non sta piacendo a nessuno dei presenti al centro studio, perché è evidente che non ha davvero interesse nei confronti di nessuna delle dame che ha invitato a uscire, mentre per il cavaliere è vero l'inverso. Ma anche le dame coinvolte nella sua conoscenza sono concordi nel dire che ha un comportamento ambiguo. La situazione diventa grottesca quando Romina, un'altra dama, svela che Alessio ha lasciato il numero anche a lei.

L'attenzione torna sul trono classico: Silvia e Brando hanno avuto una discussione, perché la corteggiatrice è convinta che quando il tronista parli di "bambolina" si stia riferendo a lei: in lacrime, la corteggiatrice ammette che si è resa conto dell'interesse maggiore del tronista per Beatriz e Raffaella e questa consapevolezza la fa star male. La corteggiatrice arriva a dichiarare di non voler continuare il suo percorso con Brando e quando lui le dice che non comprende il perché, Silvia gli spiega che è perché si sente sminuita da lui e dai suoi commenti. La corteggiatrice è un fiume in piena e sembra non riuscire a frenare le lacrime. Intenerito, Brando decide di uscire con lei dallo studio per provare a chiarire lontano dalle telecamere. La conduttrice Maria De Filippi chiede poi a Carmela come procede la conoscenza con Angelo, il cavaliere che si è presentato per lei: la dama e il cavaliere sono andati a mangiare una pizza insieme e sembra che la frequentazione stia procedendo alla grande.

