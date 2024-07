Uomini e Donne, Maura Vitali si sbottona sul trono di Ida Platano: "Con Mario Cusitore non poteva andare avanti perché.."

Gossip TV

La dama del parterre over di Uomini e Donne, Maura Vitali, ufficializza la fine della relazione con Gianluca Rocchetti e rompe il silenzio sul discusso trono di Ida Platano.

Ida Platano è stata la protagonista indiscussa dell'ultima stagione di Uomini e Donne. A commentare il percorso sul trono della bresciana ci ha pensato l'ex dama Maura Vitali che, in una intervista rilasciata a Casa Lollo, ha anche ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Gianluca Rocchetti.

Maura Vitali e le parole su Ida Platano

Nessun lieto fine per Ida Platano che, delusa dai suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne da sola. Un triste epilogo che è stato commentato anche da un'ex protagonista del parterre over. Stiamo parlando di Maura Vitali che, ospite a Casa Lollo, ha svelato il suo reale pensiero sulla scelta della bresciana e il comportamento dei suoi pretendenti:

Mi rendo conto che da casa possono passare emozioni diverse, con Mario Cusitore non era una storia che poteva andare avanti. Io la vedevo con Pierpaolo Siano, in quanto Mario ha un carattere forte e ci vuole una persona che gli tenga testa. non che Ida non sia forte, ma si fa prendere da emozioni, pianti. Io la avrei gestita diversamente. Io non transigo neanche sulla minima bugia, significa che non mi stai dando. io Ida la vedo una persona molto buona, che fa le cose in troppa buona fede. Quando usci la storia del BeB lei poi ha chiuso, ma la ha tirata per le lunghe. Io avrei agito come Tina Cipollari, lei ci vede lungo. La vita segna ed insegna. Io oggi so benissimo quello che voglio.

Oltre a commentare il trono di Ida, Maura ha colto l'occasione per ufficializzare la rottura con il cavaliere Gianluca Rocchetti. Non solo. L'ex dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio anche su un suo possibile ritorno nel parterre del dating show di Maria De Filippi:

Oggi con l’ esperienza di pochi mesi che ho fatto tornerei a Uomini e donne più sicura, ma ad oggi non ci voglio pensare, voglio pensare all’ estate ora. Può essere anche che a Settembre mi butto a capofitto nel lavoro. Ho comunque vissuto delle emozioni e delle sensazioni, rifarei tutto.

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella in crisi

Brutte notizie anche per i fan della coppia formata da Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Sia il cavaliere che la dama di Uomini e Donne, infatti, non si seguono più sui social e questo ha fatto pensare che tra loro le cose non stiano andando per il verso giusto. C'è, infatti, chi ha anche ipotizzato che la loro storia d'amore sia finita e che stiano solo aspettando il momento giusto per annunciare la rottura. Sarà davvero così? Staremo a vedere!

