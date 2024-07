Uomini e Donne, la rivelazione di Pietro Del Pozzo su Gemma Galgani: "Ecco come stanno le cose tra di noi"

Gossip TV

Il cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, Pietro Del Pozzo, rivela i suoi prossimi progetti estivi e svela come stanno realmente le cose tra lui e la dama torinese Gemma Galgani.

Pietro Del Pozzo è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione del parterre over di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha svelato i suoi prossimi progetti estivi e raccontato come stanno realmente le cose con la dama Gemma Galgani.

Pietro Del Pozzo e le parole su Gemma Galgani

L'ultima stagione di Uomini e Donne è finita ormai da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Intervistato in esclusiva dal settimanale ufficiale del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Pietro Del Pozzo è tornato a parlare del suo rapporto nato nel parterre over con la dama torinese Gemma Galgani:

Io e Gemma ci stiamo sentendo costantemente e io andrò al più presto a Torino. Non sono riuscito fino ad adesso per il lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi.

Arrivato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la dama Gemma, l'agente immobiliare si è rivelato un cavaliere accorto e affascinante. Ma quali saranno i suoi progetti estivi? A rivelarlo è stato proprio il protagonista dell'ultima stagione della trasmissione di Canale 5, che ha spiegato che i prossimi mesi saranno all'insegna di un gran movimento:

La mia estate trascorrerà all'insegna del lavoro perché è il periodo in cui nella mia zona si lavora di più. Qualche ora di mare me la farò, poi se riuscirò andrò a trovare mia figlia a Toulouse per qualche giorno [...] Dovrei andare per lavoro in Albania, Germania e Spagna! Non so come farò, chiederò a qualcuno lassù se mi da 48ore al giorno.

Gemma Galgani pensa al cavaliere Orfeo

Se Pietro Del Pozzo ha confessato di essere in contatto costantemente con Gemma Galgani, quest'ultima ha ammesso di voler dimenticare tutti gli uomini conosciuti nel parterre over, tranne uno. La dama torinese ha, infatti, rivelato al magazine di Uomini e Donne di essere rimasta colpita dal cavaliere Orfeo, anche se la loro frequentazione è terminata proprio per volere di lui: "Ammetto di essere rimasta colpita da Orfeo. Purtroppo siamo usciti solo una volta. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove".

