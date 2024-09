Uomini e Donne, Matteo Ranieri volta pagina: ecco chi è la nuova fidanzata!

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha finalmente trovato un nuovo amore ed è uscito allo scoperto sui social. Ecco di chi si tratta!

Matteo Ranieri ha voltato pagina e ha ritrovato l'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha preso parte alla stagione del 2022 del dating show, dopo la fine della sua storia con Valeria Cardone, è tornato a sorridere al fianco di una nuova fidanzata. La coppia è uscita allo scoperto, pubblicando alcuni scatti insieme sui social.

Matteo Ranieri di Uomini e Donne è di nuovo innamorato: le foto al fianco della nuova fidanzata

Nel 2022 fu uno dei tronisti dell'edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e si ritrovò a scegliere tra Valeria Cardone e Federica Aversano, sua non scelta e successiva tronista l'anno successivo. Dopo la fine della storia con la corteggiatrice Valeria, durata appena qualche mese, Matteo è stato single per quasi due anni

Da tempo, Matteo ha preferito mantenere privata la sua vita sentimentale, fino a oggi, quando ha condiviso con i followers gli scatti che lo ritraggono con la nuova fidanzata, Fabiola Merialdo. A corredo del post condiviso su Instagram, ha scritto:

"Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie!"

Uomini e Donne, Matteo Ranieri su Federica Aversano: "Mi sono chiesto come sarebbe andata"

In un'intervista a Fanpage.it, Matteo Ranieri aveva rivelato cosa aveva portato alla fine della storia con Valeria Cardone, del suo periodo più buio, dell'amicizia ritrovata con Luca Salatino e dei suoi dubbi su Federica Aversano. L'ex tronista ha raccontato di aver vissuto un momento di grande dolore e insoddisfazione e di aver deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia.

Da lì, la decisione anche di dare una svolta alla sua vita professionale, che gli si confacesse maggiormente e in cui riuscisse a rispecchiarsi:

"Ora sto cercando di recuperare tutto quello che non ho studiato e ho deciso di cambiare vita, inserendomi in una realtà professionale diversa, che sento più adatta a me. Sono grato alla mia famiglia per quello che ha fatto per me, ma è il momento di andare oltre!"

A luglio 2023, Matteo e Valeria si sono detti addio e l'ex tronista ha rivelato che, dopo un'iniziale entusiasmo, aveva compreso che tra loro non era scattata la scintilla e che non sentiva di essere davvero innamorato di lei. Complice un viaggio in Irlanda con la sua famiglia, Matteo ha realizzato di non sentire la mancanza della ragazza e al ritorno ha deciso di chiudere la storia con lei.

Quando nel 2023 fu Federica Aversano a sedere sul trono, l'ex corteggiatrice abbandonò il programma dichiarando che i sentimenti che le aveva suscitato Matteo non era riuscita a provarli con i suoi corteggiatori. A queste parole, Matteo ha replicato: "Quando lei ha lasciato il trono sono andato un po' in confusione, ma so di averla fatta rimanere male con la mia scelta. Alla fine erano troppi gli interrogativi e non avrei mai voluto causarle altri dispiaceri… è passato un anno e mezzo e non saprei nemmeno cosa dirle ora"

