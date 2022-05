Uomini e Donne, Matteo Ranieri rivela: "Sono sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta"

Gossip TV

Matteo Ranieri torna a parlare della sua scelta a Uomini e Donne e lancia una frecciata a Federica Aversano.

Matteo Ranieri ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme a Valeria Cardone. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex tronista è tornato a parlare della sua scelta e non ha perso occasione per lanciare una frecciata alla sua ex corteggiatrice Federica Aversano.

Matteo Ranieri: la scelta a Uomini e Donne e la frecciata a Federica Aversano

A distanza di un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Matteo e Valeria sono più innamorati e felici che mai. Intervistati dal magazine del dating show di Maria De Filippi, l'ex tronista ha raccontato cosa è successo in queste prime sei settimane di relazione:

È stato un mese magico. Una scoperta incredibile. Mi sono arrivate tante conferme. So che ho fatto la scelta migliore che potessi fare e sono proprio contento. È stato un periodo magico, abbiamo conosciuto le famiglie. [...] Si è confermata una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto, comprensiva, gentile, educata, sincera. Il suo modo di essere, d‘altronde, è uno dei motivi per cui l‘ho scelta. Lei è proprio bella dentro. Proviamo sentimenti forti, sempre in crescita.

Ranieri ha voluto replicare anche ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua ex corteggiatrice Federica. In una recente intervista, infatti, la Aversano aveva rivelato che alcuni post le hanno fatto scoprire sui social "un altro Matteo". A tal proposito, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

Ho un rapporto con i social che è normalissimo. Quando una persona esce da un programma tv è ovvio che la sua vita un po‘ cambi, e cambino anche i social. La mia vita non è cambiata: lavoro in fabbrica, mi alzo alle sei e mezza tutti i giorni. Ovviamente se ricevo proposte e mi sembrano in linea con la mia persona le accetto… [...] Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e, se ha scoperto un altro me, forse era distratta durante il trono. Invece io sono rimasto male per alcuni suoi post, che mi sono stati inviati.

Vorrei chiarire che non ho mai detto che non uso i social per poi invece usarli, ma semplicemente che non mi piace chi, invece che alzare la cornetta e chiamare, mette post su Instagram… come ha fatto lei dopo la scelta. Ricordo un post in cui alludeva che il motivo della sua non scelta sarebbero stati i miei genitori che invece, poverini, hanno sempre detto che è una brava ragazza. Anche le frecciatine che ogni tanto arrivano a me e Valeria non mi toccano, e voglio chiarirlo qui. Tutto quello che volevo dirle gliel‘ho detto nel programma. Sono sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta.

