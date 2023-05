Uomini e Donne, Matteo Ranieri sulla ritrovata amicizia con Luca Salatino

Gossip TV

I due ex tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino, hanno fatto pace dopo un periodo di allontanamento. Ecco cosa ha raccontato Ranieri sulla situazione.

I due ex tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino, hanno fatto pace e sono tornati a essere amici come prima. I due si sono conosciuti nella precedente edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e sono stati inseparabili, uscendo spesso in coppia con le rispettive fidanzate, Valeria Cardone e Soraia Ceruti. Tra quest'ultima e Salatino, tuttavia, la storia è terminata bruscamente qualche settimana fa, come hanno rivelato i diretti interessati.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri si racconta a proposito dell'amicizia con Luca Salatino

I due amici non hanno mai svelato i motivi dietro il loro allontanamento, anche perché fino all'autunno, quando Salatino ha partecipato all'esperienza del GFVip, Ranieri era presente per augurargli buona fortuna. Tuttavia, nei mesi successivi si erano diradate le loro apparizioni insieme sui social e così i rumors sulla fine della loro amicizia si erano diffusi.

Tuttavia, qualche giorno fa, i due ex tronisti sono apparsi di nuovo insieme in un video e, oggi, Matteo ha deciso di rispondere alle domande dei followers sul perché lui e Luca si fossero allontanati nei mesi scorsi:

"Ma ha davvero cos' tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è essersi chiariti, ma soprattutto essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pu di fare due visualizzazioni in più si lanciano m****. Chi mi segue da un po' sa, sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia del dover per forza dare spiegazioni a tutti. Credo più un altro: rispetto, fiducia, onestà, ecc..."

