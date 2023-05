Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri di nuovo insieme: pace fatta per i due ex tronisti

Gossip TV

I due ex tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino, hanno fatto pace e sono tornati amici. Vediamo insieme cosa sappiamo.

Luca Salatino e Matteo Ranieri, due ex tronisti di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno fatto pace, come dimostra un video in cui appaiono insieme.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri di nuovo amici

I due avevano condiviso l'esperienza del trono classico nel dating show e avevano stretto un forte legame, tanto da frequentarsi anche al di fuori della trasmissione, dopo aver concluso i rispettivi percorsi. Infatti, in diverse occasioni sono apparsi insieme, durante delle uscite a quattro con le rispettive fidanzate Soraia Ceruti e Valeria Cardone. Tuttavia, le storie e le foto insieme erano diminuite considerevolmente e Matteo, la scorsa estate, ha rivelato che in seguito a una discussione i rapporti si erano raffreddati.

Ranieri non ha mai parlato di una rottura definitiva, affermando anche che poco prima che Salatino decidesse di partecipare al GFVip si erano sentiti. A voler chiudere ogni rapporto, stando ai gossippari Deianira Marzano e Amedeo Venza, sarebbe stato in realtà proprio Salatino, anche a causa della sua partcipazione al GFVip di quest'anno. Esperienza tra l'altro durata molto poco, visto che dopo poco tempo il suo ingresso, l'ex tronista aveva preferito ritirarsi, ammettendo di soffrire molto la lontananza dalla sua Soraia. A oggi, purtroppo, però, i due hanno preso strade diverse, come annunciato solo qualche giorno fa da Soraia.

Nel frattempo, sembra invece che tra Matteo e Luca sia tornato il sereno e infatti i due appaiono di nuovo nelle rispettive stories, sorridenti e abbracciati. In molti, sul web, tuttavia, non hanno potuto non commentare come questa rinnovata amicizia sia avvenuta poco dopo l'annuncio della chiusura della storia tra Salatino e Soraia Ceruti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne