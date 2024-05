Uomini e Donne, Mario Verona confessa: ''Sono una persona fisica'', il Cavaliere si racconta

Gossip TV

Mario Verona è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Il cavaliere di Carrara si racconta, tra tradimenti subiti, cosa cerca in una donna e i progetti futuri.

Mario Verona è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne più amato dal pubblico di Canale 5. Il cavaliere del trono over è affascinante, frizzante e molto deciso e le donne scrivono alla redazione a flotte per conoscerlo. Il calciatore di origine catanese ha raccontato qualcosa in più della sua storia personale, spiegando cosa l’ha spinto ad iscriversi al dating show di Maria De Filippi.

Mario Verona, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne si racconta

L’affascinante trentaduenne Mario Verona, calciatore per passione che vive a Carrara praticamente da sempre ma che è di origine catanese, è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Mentre alcuni colleghi sono in mezzo alla bufera come Ernesto Russo che è stato invitato a lasciare il programma, Mario sembra essere simpatico un po’ a tutti per il suo modo di fare sincero, talvolta impacciato, sicuramente molto simpatico ma anche per il suo indiscutibile fascino, che ha richiamato l’attenzione di tantissime donne. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Mario ha raccontato di aver deciso di partecipare al dating show di Canale 5, ammettendo di volersi smarcare dalla conoscenza meramente fisica di una donna come è abituato a fare da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è tornato ufficialmente single. L’affascinante cavaliere di Carrara ha ammesso di non aver mai avuto problemi con le donne - ben 40 dame hanno scritto alla redazione per conoscerlo - ma di aver cambiato nettamente approccio nelle relazioni dopo essere stato tradito.

“Paradossalmente sono meno geloso di prima, perché credo che se le persone se ne vogliono andare se ne vano, e se vogliono restare restano. Il controllo o l’ansia di perderle non cambia questa realtà. Ovviamente questa esperienza mi ha anche reso una persona che si fida poco […] Io non ho mai tradito, sono di indole molto sincera. Non esiste alcun contratto che ti lega a una persona, nessun obbligo: se i sentimento cambiano lo dico e chiudo la storia prima di farmi i fatti miei”.

Uomini e Donne, Mario Verona torna a scuola: ecco perché

Il cavaliere del trono over ha raccontato di aver avuto sin dalla tenera età il sogno di diventare calciatore, ma di aver fatto alcune scelte sbagliate per amore, dato che la relazione che l’ha portato a rimanere vicino a Carrara è finita e la sua occasione lavorativa sfumata. Nonostante questo, Mario ama il suo lavoro e ora si sta anche diplomando in Alberghiero, dato che per il calcio non era riuscito a finire il suo percorso di studi. Dopo aver ammesso di non avvertire minimamente la voglia di diventare padre al momento, Mario ha svelato anche che significato dà al bacio.

“Sono una persona fisica quindi il contatto per me è fondamentale. Al bacio in sé, come al sesso, non do un enorme significato a meno che non provi qualcosa per la persona che ho di fronte. In quel caso tutto cambia: non è mai l’atto ma con chi lo fai”.

Riuscirà Verona a trovare la donna della sua vita nello studio di Uomini e Donne? Certamente le corteggiatrici non gli mancano, ma c’è il rischio che tutta questa scelta lo metta in crisi dato che il tempo per conoscere tutte le sue pretendenti non c’è e dovrà fare delle scelte istintive. Certamente il cavaliere ha buone possibilità, al contrario di Ida Platano che ha concluso il suo percorso con l’amaro in bocca.

