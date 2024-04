Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano ha lasciato il trono è ufficiale

Gossip TV

Oggi, lunedì 29 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è succederà nei prossimi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Ida Platano ha lasciato il trono

Nella registrazione di oggi non c'è stato alcun accenno a Ida Platano e non era presente. in studio. Accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti c'èera solo una poltrona rossa, quella di Daniele Paudice. Si è dunque concluso nel modo peggiore il trono dell'ex dama dell'over. Nelle ultime puntate (alcune delle quali devono ancora andare in onda) si è parlato tantissimo della segnalazione di Mario Cusitore, avvistato con una ragazza, un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza. Al termine delle varie disquisizioni in merito (la Cipollari non ha mai creduto alla versione del corteggiatore) n merito, si scoprirà che la segnalazione era vera nonostante Mario lo abbia sempre negato. Lo speaker campano, tuttavia, ha affermato che con questa ragazza non è mai successo nulla. Quanto a Pierpaolo Siano, nella precedente registrazione, ha dichiarato che in caso fosse stato la scelta di Ida, avrebbe risposto di no perché si è sentito sempre la seconda scelta. Pierpaolo ha anche accusato Ida di averlo preso in giro e di prendere in giro il pubblico.

Oggi, la Platano, su Instagram ha rotto il silenzio con una frase molto eloquente:

Chiedo un milione di volte scusa a me stessa, per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte.”

Nel corso delle prossima settimana, ci saranno le ultime registrazioni di questa edizione, prima della lunga pausa estiva dal dating show.

