Uomini e Donne, anticipazioni: Ernesto Russo invitato a lasciare il programma

Oggi, martedì 30 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Ernesto Russo dopo diverse segnalazioni lascia il programma

Si proseguono le ultime puntate con il trono di Daniele Paudice che nella registrazione odierna, dopo aver portato in esterna sia Marika che Gaia, ha annunciato di voler scegliere e concludere il suo percorso.

Per quanto riguarda il trono over, Ernesto Russo, prima corteggiatore di Ida Platano poi cavaliere dell'over è stato invitato a lasciare il programma dopo diverse segnalazione arrivate in cui si è fatto presente che frequentava altre donne.

Gemma è uscita con Pietro in esterna ma lei si è arrabbiata perché il cavaliere ha fatto un apprezzamento ad una ragazza dicendole che ha dei bei capelli ricci. Sono scese due ragazze per Mario ma lui non le ha tenute poiché preferisce continuare solo con Milena. Sabrina ha chiuso la frequentazione con Fabio, lui ha ricevuto attacchi da varie dame del parterre e alla fine ha deciso di lasciare il programma.

Nessun accenno a Ida Platano e Mario Cusitore, non erano presenti e non si è parlato di loro. La Platano, nelle registrazioni che stanno ancora andando in onda è alle prese con l'ultima segnalazione ricevuta nei confronti del corteggiatore campano e dopo aver scoperto la verità, deciderà di eliminarlo. Anche Pierpaolo Siano deciderà di lasciare il programma e l'ex dama del trono over ha deciso quindi di terminare il suo trono senza la scegliere.

