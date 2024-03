Uomini e Donne, Mario ritorna in studio dopo il bacio di Ida e Pierpaolo. Tina lo stronca: "Cambia copione!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il ritorno di Mario in studio è accolto dai commenti di Tina Cipollari che non si fida affatto del corteggiatore.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, vede al centro studio Gemma Galgani, per la quale si è presentato un corteggiatore. Il trono classico vede il proseguimento della discussione tra Ida e Mario. Anche tra Ernesto e Barbara tornano a volare stracci.

Uomini e Donne, Mario torna in studio dopo il bacio di Ida e Pierpaolo. Tina commenta: "Sei così prevedibile" [VIDEO]

Gemma viene chiamata a sedersi dalla conduttrice Maria De Filippi a sedersi al centro studio, perché per lei è sceso Claudio, un pensionato che vorrebbe conoscerla. Nonostante i commenti di Tina Cipollari, la dama del trono over sembra propensa a tenerlo, anche se il corteggiatore non sembra il suo tipo. Mentre il cavaliere si racconta, Tina continua a punzecchiare la dama e tra loro si riaccendono i soliti teatrini. Entrano Ida e Brando per il trono classico.

La conduttrice del programma manda in onda un video che riepiloga cosa è successo tra la tronista e il corteggiatore quando Mario ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio tra Ida e Pierpaolo. Il corteggiatore aveva preparato la valigia e deciso di lasciare il programma, ma la tronista l'ha raggiunto e i due hanno discusso. Dopo un abbraccio finale, Ida gli ha chiesto se era sicuro davvero di volersene andare, ma il corteggiatore non ha risposto. In puntata però è arrivato, quindi, evidentemente le parole della tronista hanno fatto effetto, sebbene Tina abbia subito commentato che anche questo ritorno è falso e che non è una persona di cui fidarsi. Ancora una volta, l'opinionista dice alla tronista di aprire gli occhi e vedere bene cosa ha davanti. Ida rimprovera il corteggiatore perché è andato via per l'ennesima volta, senza aver voluto parlare con lei. Tra i due si accende una lunga discussione, in cui Mario ribadisce che lui non avrà più nessuna reazione, guardando il trono di Ida, ma la tronista gli ricorda che non è la sua reazione a essere giudicata, ma il suo modo di fare e che è assurdo che non abbia capito perché è tornata a prenderlo, perché è evidente che lei abbia un forte interesse per lui. Alla fine, i due ballano insieme, anche se non hanno chiarito del tutto.

Dopo il ballo, per la tronista è arrivato il momento di vedere l'esterna con Pierpaolo. In esterna Ida svela che ha ricevuto una segnalazione su Pierpaolo: una donna le ha detto di aver visto il corteggiatore in un locale con una ragazza. Il corteggiatore le dice che non deve preoccuparsi e che sa che ha paura, ma che deve fidarsi di lui, perché non vuole ferirla. Ida lo abbraccia e si lascia andar alle lacrime. La tronista lo ringrazia anche per le belle parole che le ha rivolto durante un ballo. Il corteggiatore le dice anche che a marzo aveva un viaggio programmato per Miami, ma che vuole spostarlo per poter stare con lei. In studio inizia una discussione tra Ida, Mario e Tina e si affronta la questione della segnalazione su Pierpaolo. Quando Ernesto interviene e chiede perché i due non si sono baciati di nuovo, Ida nega che tra lei e Pierpaolo ci sia mai stato un bacio, lasciando perplesso il corteggiatore. Tuttavia, alla fine i due chiariscono e ballano insieme.

Si passa al trono over con Barbara al centro studio per cui è sceso un corteggiatore, ma quando la conduttrice chiede se tra lei ed Ernesto va tutto bene, la dama dice che il cavaliere sul suo account Ig ha pubblicato diversi spezzoni delle puntate in cui litigavano, dando una cattiva immagine di lei, accusandolo così di essere ipocrita. Tra i due nasce una discussione molto forte, con Gianni che dà ragione alla dama e dice al cavaliere che è evidente che gli interessa il pensiero degli utenti sui social.

