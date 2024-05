Uomini e Donne, Mario Cusitore si ripresenta a casa di Ida Platano, ecco cosa è successo nelle ultime ore

Gossip TV

Ennesimo colpo di scena a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore campano, Mario Cusitore, ha fatto un altro tentativo per riappacificarsi con Ida Platano che nella puntata di ieri ha lasciato definitivamente il trono.

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore campano, Mario Cusitore, ha fatto un altro tentativo per riappacificarsi con Ida Platano che nella puntata di ieri ha lasciato definitivamente il trono.

Uomini e Donne, Mario Cusitore si è recato nuovamente da Ida Platano a Brescia

L'ex dama del trono over del dating show, ha vissuto come tronista una percorso ricco di ostacoli. Il suo interesse principale, Mario Cusitore, si è dimostrato essere inaffidabile. Dopo una serie di bugie e ripensamenti, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con lui. L'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, ha lasciato il programma convinto di essere sempre stato la seconda scelta di Ida e proprio per questo ha affermato che le avrebbe detto di no in caso fosse stata la sua scelta.

Stando alle anticipazioni, dopo la fine del trono di Ida, Mario Cusitore sarebbe andato a Brescia per avere un confronto con la 43enne siciliana, la quale avrebbe evitato ogni contatto. Oggi, stando a ciò che riporta Opinionista Social, Mario è tornato a Brescia per ultimo, disperato tentativo. L'ex corteggiatore si è recato oggi a Brescia per incontrarla lontano dalle telecamere. Ma qual è stata la reazione di Ida? Nonostante l'apparente sincerità e disperazione di Mario, la tronista ha mantenuto la sua posizione di chiusura. Dopo tutte le delusioni e le bugie subite, Ida ha scelto di non concedere ulteriori possibilità a Mario, confermando la sua decisione di proseguire senza di lui.

Non appare dunque casuale lo sfogo della Platano sui social nelle ultime ore. Oltre a ringraziare le tante persone che le hanno mostrato affetto e vicinanza per l'amaro epilogo del suo trono, Ida ha scritto:

"Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po' incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.