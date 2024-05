Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime e senza corteggiatori: con l'addio di Pierpaolo Siano finisce il suo trono! [VIDEO]

Gossip TV

La puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over e dalla conoscenza di Angelo con Valentina. Ma il punto della puntata è di nuovo su Ida Platano e sul proseguimento della segnalazione su Mario Cusitore e sul confronto con Pierpaolo Siano. Alla fine, Ida resta senza corteggiatori e il suo trono finisce in fumo. Il trono classico con Daniele Paudice vede gli scossoni causati dal tronista e dalle sue corteggiatrici: Daniele ha baciato entrambe e in studio la situazione si scalda...

Valentina racconta che la loro conoscenza non sta proseguendo per il migliore dei modi, perché a cena insieme un suo commento ha provocato il fastidio del cavaliere. Angelo, racconta la dama, si è chiuso del tutto e nonostante lei gli abbia chiesto scusa, il cavaliere ha mantenuto un comportamento molto chiuso e spiacevole. In studio, il cavaliere racconta che si trova molto bene con lei ma che non c'è alcun trasporto tra loro, ma che vorrebbe continuare a conoscerla ancora. Maria De Filippi, spazientita per ciò che è successo in precedenza con Aurora Tropea, si intromette e gli chiede che senso abbia continuare a uscire con lei e se prova interesse per la dama.

Quando il cavaliere tentenna, in studio tutti ritengono che sia evidente che non ha interesse e anche Valentina ammette che vederlo così chiuso la porta a chiudersi a sua volta. Anche in questo caso, la conduttrice interviene e consiglia alla dama di uscire con qualcuno che davvero abbia interesse per lei e chiede a Riccardo, che le ha lasciato il numero, di ricordarle quanto è bella e valida. La dama è imbarazzata, ma è lusingata e ammette che le piacerebbe uscire con Riccardo e, quando Angelo addirittura la incoraggia a uscirci, persino la conduttrice e Gianni Sperti le chiedono di aprire gli occhi sul reale interesse di Angelo per lei. Alla fine, Riccardo e Valentina ballano insieme e la dama decide di dargli una possibilità.

Si passa al trono classico con Ida Platano: la conduttrice la invita a entrare e riepiloga la situazione. Dopo aver negato a lungo di aver trascorso la notte nel b&b, Mario ha alla fine ammesso di aver trascorso la notte lì e la tronista ha deciso di cacciarlo. In un video del dopo puntata, Mario continua a professare la sua innocenza: ha sempre detto la verità e può essere accusato solo di leggerezza, ma non di cattiveria. Il corteggiatore ammette di essere deluso dal comportamento di Ida Platano, perché sperava che lei gli credesse, ma continua a dirsi innamorato di lei, anche se ora non ha più intenzione di inseguirla.Dopo il filmato, Maria aggiunge un altro particolare: la redazione aveva invitato Mario a restare per poter rivedere Ida, ma alla fine il corteggiatore ha preferito lasciare il programma. Gianni e Tina attaccano Mario, per le sue parole e per come si è comportato con la tronista. Quest'ultima ammette di aver avuto una visione diversa di Mario e che lui l'ha delusa molto.

Ida ammette anche di avergli creduto fin quasi alla fine, però, alla fine ha dovuto riconoscere la verità su Mario e sui reali sentimenti che lui aveva per lei. Interviene Ernesto e il cavaliere ammette di essere dispiaciuto per Mario, ma le sue parole provocano la rabbia della tronista, che ricorda al cavaliere che Mario avrebbe dovuto tutelarla e tutelare il loro rapporto. Si passa all'ingresso di Pierpaolo Siano: il corteggiatore entra e dichiara che ha deciso di tornare solo per rispetto alla redazione e a Maria.

Il corteggiatore rinfaccia a Ida il suo atteggiamento, perché si è reso conto che la tronista ha sempre avuto una preferenza netta solo per Mario e tutto ciò che ha fatto per lei non conta a nulla. "Non sono la tua ruota di scorta, Ida" dichiara il corteggiatore, mentre Ida nega tutte queste cose, ammettendo che l'interesse per lui c'era e che se lui è sempre stato convinto che fosse Mario la scelta allora perché era arrivato fin qui? La tronista prova a rigirare la frittata a modo suo, ma è evidente dal modo in cui si è comportata con Pierpaolo che non avesse un reale interesse per lui. Il corteggiatore le rinfaccia che il suo trono sarebbe finito molto prima, se non fosse andata a riprenderlo ad Avellino. Pierpaolo si rivolge poi a Maria De Filippi e le dice che è esausto dal comportamento della tronista e che se Ida scegliesse lui, le direbbe di no! Alla fine, Pierpaolo decide di alzarsi e andarsene, perché non ha più alcun interesse a conoscere Ida.

In studio gli opinionisti, Daniele Paudice e altri cavalieri si schierano dalla parte della tronista e la rincuorano. Alla fine, Ida scoppia a piangere e e ringrazia la conduttrice e l'intera redazione del programma per averla sempre accolta con affetto. In lacrime, la tronista è pronta ad andarsene via, ma Maria prova a trattenerla e chiede ad Alessandro del trono over di farla ballare. Durante il ballo, Ida continua a piangere e diverse dame le si avvicinano per consolarla e abbracciarla. Anche altri cavalieri dopo il ballo le ricordano che è stata fortunata a scoprire in anticipo della natura di Mario. Anche Riccardo racconta di aver avuto una storia simile: la sua ex fidanzata aveva una storia anche con un altro uomo e che per anni ha mentito a entrambi.

Uomini e Donne, Daniele Paudice bacia Gaia Gigli per la prima volta e si commuove in studio! Ma l'esterna con Marika Abbonato cambia del tutto l'atmosfera!

Maria De Filippi supporta Ida Platano e le dice che ora deve solo rialzarsi e andare avanti. Ida ringrazia ancora tutti, compresa la donna che le ha inviato la segnalazione su Mario e tutte le persone che si sono preoccupate per lei. La tronista non riesce a capire perché Mario ha proseguito nel suo corteggiamento, visto che poi usciva con altre donne, ma a questa domanda nessuno può trovare una risposta.

Ancora trono classico con Daniele Paudice e Gaia Gigli: il tronista e la corteggiatrice sono stati a cena insieme e Gaia ammette che voleva godersi un'esterna con lui in maniera molto più leggera. Dopo la cena i due scherzano insieme e la corteggiatrice fa cadere in acqua il tronista e lì i due si baciano per la prima volta. In studio, all'inresso di Gaia, Daniele si mostra impaziente ed emozionato e non riesce a trattenere qualche lacrima di commozione. Gaia ammette candidamente che non vede l'ora di poter uscire dal programma insieme e Gianni si dice commosso nel vedere anche il tronista, sempre tutto d'un pezzo, così emotivo. Daniele ammette di essere molto emozionato, ma anche molto preoccupato, perché tra poco vedranno anche l'esterna con Marika...con cui si è baciato!

La faccia di Gaia cambia completamente e la corteggiatrice perde il sorriso, mentre Daniele si giustifica dicendo che vuole godersi tutto del percorso e non ha intenzione di negarsi nulla. Durante l'esterna con Marika Abbonato, la corteggiatrice ha portato Daniele a Palermo per mostrargli i luoghi della sua infanzia e adolescenza e gli presenta la sorella Claudia. I due trascorrono del tempo insieme e alla fine si baciano dolcemente. In studio, Gaia è senza parole e accusa il tronista di non avere rispetto per lei. Daniele prova a buttarla sullo scherzo, ma la corteggiatrice è irremovibile e chiede di uscire un attimo, ma Alessandro Rausa prova a fermarla, chiedendole di non allontanarsi e di avere pazienza ancora. Grazie al cavaliere, Gaia alla fine resta in studio. Marika entra in studio e rivela che è molto turbata dalla reazione del tronista all'esterna con Gaia, ma mentre entrambe le corteggiatrici sono preda di pensieri e preoccupazioni, Daniele se la ride ed è molto più rilassato.

