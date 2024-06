Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Quando ho detto che ero innamorato di Ida, ero serio"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Mario Cusitore, è tornato a parlare del sentimento nato nei confronti di Ida Platano, l'ex tronista di questa stagione del dating show.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Ho sofferto molto per amore, oggi mi tutelo"

A Fanpage, lo speaker radiofonico campano, ha confermato di essere andato a Brescia per poter parlare con lei senza essere riuscito a farle credere alla sua buona fede per ciò che è riguardato la discussa e nota segnalazione e senza riuscire a trovare un'apertura da parte dell'ex dama del trono over che ha ribadito di non avere fiducia in lui. Mario ha confessato di averle lasciato il suo numero di telefono ma che Ida, fino ad oggi, non lo ha mai cercato.

"Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato"

L'ex corteggiatore, alla domanda "crede che Ida pensi ancora a lei" ha risposto di no, come se avesse ormai la certezza che per lei è un capitolo chiuso. Se la Platano si ripresentasse a settembre nel trono over, Mario non è convito di tornare a corteggiarla:

"No, non lo so. Ho sofferto molto per amore, oggi mi tutelo. Non voglio fare la vittima, però mi conosco. Sono il re degli st*onzi, ma quando mi lego a una persona, mi impegno."

Lo speaker radiofonico ha parlato poi del tatuaggio per Ida:

" Non avrei motivo di cancellarlo, Ida ha fatto parte di un percorso. Quando le ho detto che ero innamorato, ero serio. Non mi hanno creduto, ma io lo sentivo."

Per ciò che concerne Melissa, la ragazza con cui era stato avvistato nella nota e discussa segnalazione doopo la quale è stato eliminato, Mario ha assicurato di non averla più vista e di non aver mai visto Roberta di Padua come di recente è stato riportato da alcune pagine di gossip.

"Non ho mai incontrato Roberta. Sono andato a Cassino per lavoro, all'evento a cui ho partecipato lei non c'era, non è mai venuta. Con Ernesto Russo? E' nata un'amicizia, ma non ci frequentiamo. C'è stima. Dicono anche che c'è rivalità tra me e Alessandro (Vicinanza, ndr), ma lui non ha mai parlato male di me, mi era anche simpatico nel programma"

