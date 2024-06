Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Ho rivisto Ida Platano"

Gossip TV

L’ex corteggiatore campano di Uomini e Donne, Mario Cusitore, intervistato da Fanpage, ha raccontato di essere ritornato a Brescia per poter rivedere Ida Platano.

L’ex corteggiatore campano di Uomini e Donne, Mario Cusitore, intervistato da Fanpage, ha raccontato di essere ritornato a Brescia per poter rivedere Ida Platano anche se l'incontro non è andato come sperava.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Io e Ida saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nel programma"

Il trono dell'ex dama del trono over, si è concluso senza una scelta dopo l'ennesima segnalazione nei confronti dello speaker partenopeo che si è poi rivelata veritiera e dopo la decisione di Pierpaolo Siano di lasciare il programma, mostrando una certa insofferenza nei confronti di tutto il percorso della Platano. Mario è stato avvistato in compagnia un'ex dama dell'over, Melissa Riva, davanti ad un B&B e dopo averlo negato, ha ammesso di averla vista trascorrendo delle ore con lei in amicizia. La Platano, tuttavia, non gli ha creduto e lo ha eliminato. A distanza di due mesi dalla fine del trono di Ida, Mario, a Fanpage, ha dichiarato.

"Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male. L'ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo."

L'ex corteggiatore ha lasciato il suo numero di telefono a Ida ma non è stato mai chiamato dalle 42enne siciliana:

"Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un'altra lettera, le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta."

Mario ha parlato poi della segnalazione:

"Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici. Quel giorno avevo appuntamento con Eva Grimaldi, Guillermo Mariotto in un bar del centro, a Napoli, perché dovevamo andare a una festa di compleanno. Queste persone non sono più venute, ma io ero già lì. Melissa dormiva in un B&B che si trovava vicino a quel bar e sono andato da lei mezz'ora per fare una chiacchiera. Io non me l'aspettavo. Sono andato in quel B&B alle 18.30, era un venerdì pomeriggio. La portiera del B&B che mi ha visto entrare, alla quale ho anche detto che andavo a trovare un'amica, ha detto che io sono uscito da lì alle 10 di mattina. Non è vero, perché la mattina seguente ero a Teverola per misurare il vestito della scelta. La segnalazione è nata con una bugia. Se la portiera avesse detto la verità, io non avrei avuto problemi, perché ero solo andato a trovare un'amica. Questa è la verità."

Cusitore ha confessato di pensare ancora alla Platano, nonostante la delusione per come si è concluso il suo percorso:

"Non nascondo che il pensiero c'è ancora. Rivedo le immagini, i video, e penso che quelle cose erano reali. Non posso dire che mi manca, ma penso a quel che poteva essere. Saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nel programma."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.