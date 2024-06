Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Amaro in bocca per come è andata. Ida? Non passa tutto da un momento all'altro"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Cusitore, è tornato a parlare di Ida Platano, svelando in che tipo di rapporti sono rimasti.

A distanza di diverse settimane dall'amaro epilogo del trono di Ida Platano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Cusitore, ha risposto ad alcune curiosità dei follower su Instagram e con l'occasione è tornato a parlare anche dell'ex dama del trono over.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Non cancellerò il tatuaggio per Ida, resterà così"

Mario ha affermato che l'esperienza del dating show si è conclusa con l'amaro in bocca anche se ha conosciuto tante persone speciali. Ha inoltre affermato che l'interesse per Ida non può svanire da un momento all'altro ma ad oggi è single e ha anche rivelato di non avere nemmeno il numero di telefono della 43enne siciliana.

"Non mi sono umiliato affatto, le umiliazioni sono altre, ho fatto un programma televisivo e c'era a cui piacevo e altri no" ha dichiarato Cusitore. "Rifarei tutto perché se non lo dicessi allora significherebbe che ho fatto qualcosa di sbagliato e invece dico che rifarei tutto perché la verità la so io!" ha inoltre affermato l'ex corteggiatore riferendosi al suo percorso nel programma. "Non cancellerò il tatuaggio per Ida, resterà così, non ho motivo di toglierlo" ha dichiarato inoltre parlando del discusso gesto che Mario fece durante il suo percorso.

L'ex corteggiatore ha parlato anche di Tina Cipollari (che di recente lo ha attaccato sui social) "Tina ha un suo pensiero ed è giusto che lo esterni nel bene e nel male...è il suo lavoro". "Meglio Mario Cusitore con i difetti che tanti finti che si nascondono" ha precisato parlando di chi lo critica. Lo speaker campano ha inoltre smentito la sua partecipazione a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che inizierà a fine mese. A chi ha chiesto all'ex corteggiatore come faceva a piacergli Ida, "passiva su tutto", Mario ha risposto: "Non è assolutamente vero, anzi..."

Di recente, il 44 napoletano è stato ospite in una diretta Instagram con Opinionista Social, al quale ha svelato:

“Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia… Scrivimi, non scrivere alle altre. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi sto dicendo che Ida sa bene quello che c’era tra noi, gli occhi parlavano"

