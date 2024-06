Uomini e Donne, Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano: "Ida sapeva bene cosa c’era tra noi, gli occhi parlavano"

Gossip TV

In una diretta Instagram con Opinionista social, Mario Cusitore, l'ex corteggiatore campano, è tornato a parlare di Ida Platano e del loro rapporto nato del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mario Cusitore torna alla carica

Lo speaker campano, protagonista del trono della Platano, come è noto, è stato scoperto in flagrante mentre incontrava una donna in un B&B, ha infine dovuto ammettere ciò che aveva ripetutamente negato. L'ex dama del trono over lo ha allontanato definitivamente dopo avergli dato più di una possiblità in seguito alle tante segnalazioni che ci sono state sul suo conto. Tuttavia, Cusitore non sembra intenzionato a rinunciare né alla possibilità di una storia con Ida e nelle ultime ore ha dichiarato che tra lui e la Platano c’era un legame profondo. A queste parole ha risposto Tina Cipollari, che non ha esitato a stroncarlo duramente.

Ecco cosa ha dichiarato Mario nel corso della diretta:

“Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia… Scrivimi, non scrivere alle altre. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi sto dicendo che Ida sa bene quello che c’era tra noi, gli occhi parlavano”.

Parole che non sono passate inosservate a Tina Cipollari che non ha mai creduto alla buona fede dell'ex corteggiatore:

“Ancora a raccontare ‘ste frottole!' ,ha commenato l'opioninista nel post con il video delle dichiarazioni di Cusitore.

