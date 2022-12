Uomini e Donne, Maria De Filippi umilia Pinuccia poi la invita a lasciare il programma (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi non permetterà più a Pinuccia di prendersela con Alessandro Rausa.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi annienta Pinuccia e la invita a lasciare il programma, difendendo Alessandro Rausa. Mentre la tronista Lavinia Mauro è presa da Alessio Campoli e mette in dubbio l'interesse di Alessio Corvino, il tronista Federico Nicotera si scambia il primo bacio con Carola.

Uomini e Donne, Maria De Filippi invita Pinuccia ad andarsene

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla sfuriata di Pinuccia, che si è scagliata contro Alessandro Rausa nel bel mezzo di un ballo al centro studio. Dopo aver assistito alle confessioni d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la dama di Vigevano ha completamente perso la testa e si è alzata, mostrandosi minacciosa nei confronti di Alessandro tanto da spingere Maria De Filippi ad intervenire per placcarla. La presentatrice, dopo uno scontro verbale tra Pinuccia e Gianni Sperti, tenta di far ragionare la donna ma vedendola completamente per la sua strada non volendo cedere sul rapporto con Alessandro, si ritrova a umiliarla.

Pinuccia scoppia in lacrime disperata mentre tutti consigliano a Rausa di non preoccuparsi per la dama, perché lui non ha fatto nulla di male ed è lei che lo sta perseguitando. Si passa poi a Roberta Di Padua, criticata da Gianni Sperti per non aver ancora frequentato nessuno tra i cavalieri, che scarta l’ennesimo corteggiatore. Tocca poi al trono classico con la tronista Lavinia Mauro che ha trascorso un’esterna molto profonda con Alessio Campoli, che le ha mostrato una parte importante e dolorosa della sua vita. Sebbene avrebbe dovuto fare esclusivamente un’esterna, Lavinia si è trovata ad incontrare Alessio Corvino per un confronto e i due hanno fatto pace, anche se poi in studio si è scatenato l’inferno perché il corteggiatore è stato visto insieme alla sua ex fidanzata. Lavinia, infatti, nell’esterna ha chiesto chiarimenti sul suo ultimo rapporto d’amore e Alessio ha preferito tacere, non rivelandole che avrebbe visto l’ex la sera dopo in occasione del compleanno di un amico in comune. I due non trovano un punto d’incontro e Lavinia sembra avere occhi solo per Campoli, che la rimprovera bonariamente di essere troppo pesante.

Pinuccia, nel frattempo, torna nello studio di Uomini e Donne e Maria De Filippi cerca ancora di farla ragionare, dichiarando che forse questo programma non è adatto a lei. Tutti cercano di far capire alla dama di Vigevano che il suo comportamento è assurdo, ai limiti dell’ossessione per Alessandro e anche Ida Platano, presente come ospite in puntata, ammette che Pinuccia ha fatto una sceneggiata quando il pugliese l’ha salutata, comportandosi con estrema possessività. Insomma, è chiaro che Maria non voglia più vedere Pinuccia in trasmissione. Si passa al trono classico con Federico Nicotera che, dopo una natalizia esterna con Alice, incontra Carola e ha con lei un confronto molto profondo, che li porta a scambiarsi il primo bacio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.