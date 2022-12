Uomini e Donne, Ida e Alessandro innamorati: Riccardo Guarnieri orribile con Gloria

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri in difficoltà per il ritorno di Ida e il confronto con Gloria.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano in studio e non riescono a staccarsi. Tra baci e abbracci sempre più roventi, i due confessano pubblicamente di essersi innamorati mentre Riccardo Guarnieri lascia lo studio per non dover rivedere la sua ex. Il cavaliere pugliese l'ha fatta grossa, trattando in modo orribile Gloria Nicoletti che chiude la conoscenza piena di rancore.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro: baci appassionati, rossetto ovunque

La nuova puntata di Uomini e Donne vede il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza nello studio, dopo aver lasciato insieme il dating show di Canale 5. La coppia è affiatata e, dopo aver raccontato le prime due settimane trascorse insieme con tanto i viaggio a Madrid, si confessa amore pubblicamente per la prima volta. Maria De Filippi invita Ida e Alessandro, assaltati dalle fan a Milano, a ballare al centro dello studio e i due si baciano e si abbracciano come due piccioncini, mentre Riccardo Guarnieri lascia lo studio e si rifugia dietro le quinte. Richiamato dalla padrona di casa, Riccardo torna in studio e si siede al centro, spiegando di non voler vedere Ida dopo aver deciso di chiudere con lei perché questo fa parte del suo carattere.

Mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti trovano assurdo il comportamento del cavaliere pugliese e il fatto che sia veramente scosso dalla presenza della sua ex, in studio entrano Rosita e Gloria Nicoletti. La dama romana è sul piede di guerra e racconta che, durante un viaggio che ha fatto a Parigi con la figlia, Riccardo l’ha sorpresa dicendole che lui avrebbe fatto scendere altre persone per messaggio pur sapendo che lei non era in Italia in quel momento. Riccardo ha cercato di rimediare avendo visto Gloria furiosa, incontrandola dopo una serie di discussioni telefoniche: il cavaliere pugliese ha raccontato alla romana di aver baciato Rosita e di averla raggiunta anche in camera d’hotel dove però, a detta della nuova dama, non è successo nulla. Gloria è molto scossa dall’accaduto e chiede spiegazioni a Riccardo, quando scopre che Rosita si è sentita libera perché il pugliese le ha assicurato di aver chiuso con Nicoletti.

Nel frattempo, Guarnieri parla di una promessa fatta con Rosita che mette curiosità nei presenti, affermando anche di aver discusso con la dama per alcune incomprensioni. Secondo Gianni la versione dei fatti del pugliese è assurda, perché la verità è che lui ha provato un’altra donna, non si è trovato bene, ed è tornato da Gloria con tante belle parole. Rosita annuncia di voler andare via ma viene fermata da un cavaliere e accetta di rimanere, scatenando l’ira di Riccardo che l’accusa di non essere stata sincera. Tina, invece, chiede espressamente a Gloria di lasciare il pugliese perché è chiaro che il sentimento non sia corrisposto e questa situazione è svilente per lei, e la dama coglie al balzo il consiglio mostrando tutta la sua delusione per essere trattata in modo così orribile.

