Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Ida Platano poi sbotta: ''Sembri una quindicenne''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi costringe Ida Platano a confessare tutto.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si discute ancora della seconda possibilità che si sono concessi Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Mentre la dama bresciana fa intendere di essere ancora gelosa di Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti Federico e Fede.

Uomini e Donne: Ida Platano non si trattiene e confessa tutto

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro nato dopo l’annuncio di Ida Platano, che ha deciso di uscire nuovamente a cena con Alessandro Vicinanza. Secondo Alessandro Rausa, il cavaliere partenopeo non avrebbe intenzioni serie con la dama bresciana dal momento che il giorno prima ha ballato in modo troppo appassionato con Gloria Nicoletti. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri confessa di trovare bizzarro che con lui, per la famosa cena dello scorso anno, Ida ha fatto una sceneggiata mentre con Alessandro ha preso la cosa per quella che era, ovvero una semplice cena.

Per aiutare Riccardo e Ida a chiarire, Maria De Filippi si intromette e cerca di far capire al cavaliere che la sua ex è ancora presa da lui, tanto da uscire con Alessandro come ripicca avendo visto interessato alla tronista Federica Aversano. Nonostante il ragionamento della presentatrice, Riccardo accetta di conoscere una nuova dama, e la trattiene in studio per poi cambiare idea all'ultimo momento, mentre Ida chiarisce con Armando che l’ha insultata, furioso perché la dama continua a farsi mettere i piedi in testa e accettare di frequentare nuovamente uomini che l’hanno tanto delusa.

Quando Federica Aversano scende in studio, Tina Cipollari ne approfitta per attaccarla duramente, mentre la presentatrice presenta i due nuovi tronisti Federico e Fede. In studio scendono anche le corteggiatrici, che iniziano a farsi una prima idea sul tronisti, conoscendo meglio Federico Dainese che ha già partecipato al programma come corteggiatore di Veronica Rimondi.

