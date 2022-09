Uomini e Donne, Armando Incarnato spiazza e insulta Ida Platano: reazione esplosiva

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato furioso con Ida Platano: ecco perché.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani riceve un clamoroso due di picche. La dama è furiosa ma deve arrendersi. Nel frattempo Ida Platano e Alessandro Vicinanza annunciano di essere usciti nuovamente insieme, scatenando una forte reazione da parte di Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato insulta Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si apre sul racconto di Gemma Galgani, corteggiata dal nuovo cavaliere Didier. I due sono usciti in esterna insieme, lasciandosi andare ad un ballo romantico e travolgente. La dama torinese, in studio, racconta di aver trascorso una bella serata con il nuovo cavaliere, con il quale è scattato anche un bacio piuttosto passionale. L’entusiasmo di Gemma diventa oggetto di ironia da parte dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che trovano la torinese fin troppo entusiasta.

Al contrario di Gemma, che vorrebbe continuare volentieri questa conoscenza, Didier ammette di non aver sentito nulla dopo il bacio e di non voler continuare con lei, scatenando l’ira della dama che non crede nella buona fede del cavaliere e si mostra decisamente delusa. Secondo Galgani, il signor Didier dovrebbe lasciare il programma dato che l’ha presa in giro mentre, secondo Tina, il cavaliere non ha fatto nulla che non abbiano già fatto diverse persone e per nessuna c’è stata tutta questa polemica.

Si passa poi a Ida Platano che è stata avvicinata da Alessandro Vicinanza durante un ballo. Il cavaliere partenopeo ha ribadito di trovarla interessante e di sentirsi attirato verso di lei, pur sapendo che tra loro vi sono alcune vecchie incomprensioni e una differente visione del futuro. Armando Incarnato non ha saputo nascondere tutta la sua delusione, quando Ida ha raccontato di aver accettato l’invito a cena di Alessandro. Il cavaliere partenopeo ha accusato Ida di star replicando la situazione con Riccardo, ricedendo in un rapporto che logicamente non ha futuro, e in studio tutti si sono dimostrati favorevoli al suo ragionamento.

Anche Gianni Sperti, che sino ad ora ha giustificato Platano in virtù del suo essere romantica, ha trovato assurdo questo appuntamento dal momento che è indiscusso che i due si trovino bene a cena, ma è altresì indiscusso che i problemi dello scorso anno persistono anche ora. Alessandro si è difeso, ribadendo di non aver sentito per nessuna dama lo stesso sentimento provato con Ida e nella querelle è intervenuta Gloria, accusando il cavaliere di essere poco sincero. La romana, infatti, ha ballato più volte con Alessandro ricevendo da lui molti complimenti e, inoltre, la redazione l’ha avvertita più volte che il cavaliere le ha lasciato il suo numero per iniziare una conoscenza. C’è futuro tra Vicinanza e Platano? Al momento tutti sembrano decisamente scettici.

