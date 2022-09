Gossip TV

Nuove indiscrezioni sulle anticipazioni della registrazione avventura ieri del nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Martedì 30 agosto e mercoledì 31 agosto sono avvenute le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre prossimo e come di consueto sono già avvenute le registrazioni con i nuovi protagonisti di quest'anno.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Riccardo e Ida: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore, sono emerse nuovi dettaglio su ciò che è avvenuto in studio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che si sono presi una bella ramanzina da parte della padrona di casa. Ma andiamo con ordine.

Nel corso della prima registrazione, é avvenuta una discussione tra Ida e Riccardo. La dama bresciana infatti si è mostrata particolarmente seccata perché durante l'estate, il cavaliere pugliese le avrebbe mandato dei messaggi e da ciò si è innescata l'ennesima lite tra i due ex fidanzati. La Platano inoltre si è risentita con Alessandro e tra i due è scattato anche un bacio. Secondo quanto riferito dalle anticipazioni, Riccardo si sarebbe quindi ingelosito e avrebbe chiesto di ballare con Federica Aversano. Messo alle strette da Maria De Filippi se scegliere di corteggiare la tronista o restare nel parterre dell'over, il Guarnieri avrebbe deciso di continuare il percorso come cavaliere. Ciò che è avvenuto tra Ida e Riccardo ha suscitato dubbi e perplessità da parte di Maria De Filippi che ha invitato i due ex fidanzati a comportarsi come adulti e di evitare di mettere in atto ripicche come adolescenti.

Il Guarnieri avrebbe deciso di non corteggiare Federica, in quanto se quest'ultima lo avesse eliminato, avrebbe dovuto dire addio al dating show. Il suo percorso quindi proseguirà tra i cavaliere dell'over, possibilmente, secondo quanto si augura la padrona di casa, lontano da ambigue e incomprensibili dinamiche messe in atto con la Platano.