Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto centro: una Scelta registra ascolti record

Gossip TV

Quale tra la scelta di Luca Salatino e Veronica Rimondi a Uomini e Donne ha fatto ascolti incredibili ?

Prima di salutare Uomini e Donne, che si ferma per la consueta pausa estiva per poi tornare a settembre con i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, Maria De Filippi ha potuto costatare il successo di questa edizione, con picchi di share stellari durante la messa in onda di una delle scelte della stagione. Ecco chi tra Luca Salatino e Veronica Rimondi ha vinto la sfida degli ascolti.

Uomini e Donne, ascolti altissimi per la scelta di…

È inarrestabile il successo di Uomini e Donne che, dopo più di un ventennio, continua a stracciare i rivali ottenendo un responso vertiginosamente positivo in termini di ascolti. Nonostante le polemiche per Tina Cipollari e Gianni Sperti, che dividono il pubblico tra coloro che adorano questo iconico duo e chi, al contrario, spera in un cambiamento ai vertici, nonostante le critiche per il mancato ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno raccontato il loro rapporto ad oggi, e nonostante i due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi non abbiano convinto fino all’ultimo, Maria De Filippi chiude la stagione del suo programma con un grande merito, quello di aver superato record di ascolti.

La scelta di Luca, infatti, ha registrato oltre 3 milioni di spettatori e uno share al 30.68%. Sebbene Uomini e Donne non sia certamente un prodotto nuovo, il format funziona, appassiona diverse generazioni che premiano con ascolti stellari ma anche una grandissima risposta sui social, come ad esempio Twitter dove la trasmissione è spesso in trend. Lo conferma il direttore di rete, Giancarlo Scheri, che ringrazia anche Maria De Filippi per “l’ennesima fatica, coronata da ascolti sempre più brillanti e il team produttivo e autoscale Fascino, che contribuisce in maniera essenziale alla riuscita del programma”.

E mentre Queen Mary si gode le meritate ferie e l’ennesimo successo, la non-scelta Lilli Pugliese si sfoga trovando l’appoggio di moltissimi sostenitori. Secondo il pubblico del dating show di Canale5, alla luce del bel percorso e delle dimostrazioni in studio, potrebbe essere proprio la giovane corteggiatrice la tronista della nuova stagione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.