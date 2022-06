Uomini e Donne, come è finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Finalmente la verità

Gossip TV

Ida Platano e Riccardo Guarnieri raccontano cosa è successo tra loro dopo Uomini e Donne.

La fine della stagione televisiva di Uomini e Donne potrebbe non aver messo la parola fine al rapporto, complicato ma passionale, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per esigenze di copione non abbiamo potuto scoprire nello studio del dating show di Maria De Filippi, cosa è realmente successo tra i due ma ora Ida e Riccardo rivelano tutto.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo si sono rivisti?

Come ogni anno, Uomini e Donne lascia il posto nel palinsesto di Canale5 per prendersi una meritata vacanza, dopo mesi intensi, ricchi di emozioni e colpi di scena. Nel corso dell’ultima puntata è andata in onda la scelta della tronista Veronica Rimondi, e per questo motivo Maria De Filippi non ha potuto concedere ulteriore spazio al Trono Over. I fan, così, sono rimasti in sospeso e vogliono sapere, in particolare modo, cosa è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri lontano dalle telecamere. I due stanno vivendo il fallimento del loro tentativo di riavvicinamento, in modo diametralmente opposto. Mentre Ida sembra sinceramente distrutta, in procinto di elaborare nuovamente la perdita dell’unico uomo che abbia mai amato, Riccardo si mostra più pragmatico e descrive al settimane di Uomini e Donne il suo stato d’animo, parlando di cosa non ha funzionato con la dama bresciana. Platano ha ammesso di essere delusa, di non voler aggiungere altro durante questa fase di accettazione forzata, anticipando che trascorrerà la sua estate con il figlio Samuele e la migliore amica Gemma Galgani. Guarnieri, pizzicato con un’altra donna, ha voluto spiegare in che rapporti è ad oggi con la sua ex:

“Non ci siamo più sentiti, anche perché credo che Ida mi abbia bloccato sui social. Non ho alcuna intenzione di cercarla ancora. Mi sono accorto di essere stato bloccato solo perché sul profilo della nostra chat era sparita la sua foto […] Ho detto tutto quello che dovevo dirle, ma purtroppo le mie parole sono state fraintese per l’ennesima volta: è stato capito l’esatto contrario di ciò che intendevo dire… In ogni caso io sono sereno. Credo di essere stato trasparente dall’inizio alla fine del percorso, a differenza di quello che Ida ha asserito e pensato”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non cambia idea

Riccardo ha confidato di essere stato spiazzato per la sua stessa reazione durante l’ascolto della famosa canzone, che lo ha riportato ai tempi della proposta di nozze ad Ida, per poi rivelare che durante la cena quest’ultima ha tentato un approccio fisico, letto da lui come semplice segno di affetto. Ma non è stato il mancato bacio a rovinare tutto con Ida, bensì le parole che Riccardo le ha confessato il mattino seguente:

“Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla, ma mi sono bloccato ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020 […] I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”.

Insomma, al momento Riccardo e Ida non potrebbero essere più lontani. Il cavaliere pugliese non ha intenzione di tornare sui propri passi e certamente la bresciana non potrebbe dare lui una semplice amicizia in questo momento, o forse mai. Dunque, fino a prova contraria, tra Ida e Riccardo tutto è finito per sempre.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.