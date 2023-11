Uomini e Donne, Maria De Filippi gela Aurora Tropea: "Vedi di ricordarti bene le cose prima di parlare" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi è stanca delle continue insinuazioni di Aurora Tropea e interviene personalmente. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono over e la situazione tra Maurizio e Gemma. In uno spezzone registrato senza pubblico, alla sola presenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari, è stata contattata telefonicamente Serena, l'amica del cavaliere che avrebbe organizzato l'evento. In studio la situazione degenera tra Aurora Tropea e Maria De Filippi, la quale stanca delle bugie della dama chiede una revisione di alcuni filmati. Scoppia il caos per le parole di Aurora contro Gemma e Roberta. Ancora il trono over è protagonista con Elena e Maurizio, le cui dichiarazioni convincono sempre meno lo studio della sincerità di entrambi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi gela Aurora Tropea: "Prima di parlare verifica bene le cose"

Nella telefonata, Serena smentiva categoricamente di aver organizzato un evento o un incontro promozionale con la dama torinese, nonostante la sua versione sia completamente diversa. Come prova della sua buona fede, Gemma mostra un articolo che anticipava la sua uscita con Maurizio a vedere una partita, senza che nessuno sapesse nulla. In studio, i due continuano a litigare, sostenendo ognuno la propria versione. La situazione coinvolge anche Roberta e Gianni, perché Gemma chiede di ascoltare un audio tra Aurora Tropea e Maurizio Laudicino durante un ballo, dopo la famosa sfuriata di Tropea contro Roberta e Barbara.

Nell'audio, Aurora dichiara che è stanca di tutti nello studio e che non c'è obiettività nel programma, perché ci sono diverse coppie che stanno insieme e ancora non vengono mandate via dalla trasmissione. Dopo l'audio, a intervenire con toni molto seri, è la padrona di casa del dating show di Canale5 targato Mediaset: Maria De Filippi chiede ad Aurora di quale coppia parlasse, dato che la Redazione sa sempre quale coppia potrebbe avere un lieto fine, perciò, di quale coppia sta parlando? Tropea fa cenno a Silvio e Donatella, ma la conduttrice la fredda e le intima di parlar chiaro, perché prima di cacciare qualcuno dal programma lei lascia correre molte cose, sebbene, è evidente che persino De Filippi sia stanca di queste dinamiche inutili.

Maria si rivolge anche a Maurizio e gli fa capire che le sue parole non la convincono, perché è evidente, dall'articolo mostrato da Gemma che sono stati diffusi dei dettagli che solo lui avrebbe potuto conoscere. Anche Gianni interviene e si rivolge ad Aurora ricordandole che non si fida di lei e che lui esprime la sua opinione sulle coppie se lo convincono o meno ed è evidente che né lei né Marco l'hanno convinta. Poi Tropea svela di voler ascoltare un audio in cui afferma che Roberta la minaccia, ma la dama nega e le ricorda altri casi in cui la dama più anziana ha detto cose simili.

Maria manda in onda l'audio durante un ballo, dopo la lite tra le due dame, in cui si sente Roberta chiedere alla dama di smetterla di provocarla, ma a parte il tono alto della dama, non ci sono minacce nell'audio. Interviene Angelica che, molto pacatamente, chiede ad Aurora perché, se dice che non si trova bene nel programma, perché allora continua a essere presente nella trasmissione. Aurora le parla sopra continuamente e la interrompe e continua a sostenere che sono gli altri che dovrebbero comportarsi meglio, perché hanno famiglie a casa, tanto che Angelica sembra gettare la spugna, mentre interviene inviperita Gemma, stanca di queste accuse e dice alla dama di vergognarsi, perché non è accettabile il suo comportamento.

Nel frattempo, Maria ha fatto cercare alla Redazione il filmato in cui avrebbe detto ad Aurora di uscire dal programma, ma nel filmato si vede chiaramente che la domanda è rivolta a Marco ed è stata fatta sulla base di alcune affermazioni del cavaliere che aveva dichiarato di non aver tempo con i suoi orari di frequentare la dama nel programma. Aurora fa finta di nulla, ma ancora una volta interviene Gemma e le dice che sta svilendo la natura di Uomini e Donne e anche la loro presenza nel programma.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino al centro studio: dichiarazioni shock e caos!

Si continua con la situazione tra Maurizio ed Elena: i due, a detta della conduttrice, si sono scambiati dei baci nella loro esterna, ma a far scatenare il putiferio è un'affermazione della dama sulla popolarità che hanno acquisito e che ha spinto alcune persone a chiderle dei selfie al di fuori. Intervengono Cristina e gli opinionisti, sempre più convinti della falsità di loro due nel programma. Maria svela alcune delle dichiarazioni del cavaliere alla redazione: in queste parole, il cavaliere ammette di essere coinvolto dalla dama, ma vorrebbe conoscere altre donne per capire quanto è grande l'interesse per la dama.

Inoltre, Maurizio svela di trovare attraenti Barbara, Asmaa e Manuela, scatenando un caos in studio. Anche Elena ammette che vorrebbe conoscere altre persone, per capire se è davvero interessata a Maurizio e anche a queste parole gli opinionisti gridano che non fanno altro che prenderli in giro. Anche le dichiarazioni di Elena sono lette in studio e, anche nel suo caso, le sue parole fanno dubitare della sua sincerità. La conduttrice chiede alle tre donne nominate se qualcuna è interessata a lui e tutte e tre rispondono di no. Elena dichiara che avrebbe voluto una risposta positiva solo per capire l'interesse di Maurizio, ma Barbara interviene e afferma che se scendesse per il cavaliere glielo porterebbe via sicuro, perché è chiaro che Maurizio non abbia alcun interesse per lei. Il cavaliere invece dichiara che se mettesse alla prova il suo interesse per la dama allora capirebbe se ciò che prova è vero o meno. Dalle sue parole sembra che abbia già un sentimento per Elena, ma il cavaliere chiarisce che è un forte interesse, ma non sa ancora bene quale sia la natura di questa sensazione.

