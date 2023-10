Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Aurora Tropea in una violenta lite, Manuela Carriero dice addio al trono [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua e Aurora Tropea sono state protagoniste di una violenta lite in studio. Manuela Carriero abbandona il trono.

Oggi, a Uomini e Donne, si riparte dal trono over e dai giudizi di Roberta Di Padua e Barbara De Santi sul parterre maschile. Inizia una violenta discussione tra le due dame e Aurora Tropea. Ermes è messo sulla graticola da due dame del parterre. Silvio e Donatella chiudono definitivamente la loro relazione. Spazio al trono classico con l'addio definitivo di Manuela Carriero e l'ultimo confronto con i suoi ex corteggiatori.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Aurora Tropea quasi alle mani in studio!

Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5 targato Mediaset, chiede alle due dame del trono over che tipo dovrebbe essere il loro uomo ideale e quale età dovrebbe avere: Barbara risponde che per lei si parla di un target dai 45 ai 55/60, per Roberta, come scherzano anche gli opinionisti il target si abbassa, ma improvvisamente risponde Aurora Tropea, la quale attacca violentemente le due dame, dando della cafona a Roberta e urlando di essere migliore di loro. Roberta si alza con rabbia dalla sedia e si avvicina con aria minacciosa a Tropea, avvisandola di non provare a provocarla. Entrambi gli opinionisti le consigliano di non cadere nella sua trappola, perché Aurora è delusa dalla fine del rapporto con Marco, cacciato dallo studio dopo la fine della frequentazione con la dama. Aurora continua a urlare e ad accusare le due dame e Gianni di essere malvagi e che lei è superiore a loro.

Maria interrompe la discussione e chiede di nuovo alle due dame sedute al centro studio se ci sono caratteristiche particolari che debbano avere i loro uomini ideali: entrambe rispondono che vorrebbero un uomo generoso e intraprendente, qualcuno che riesca a sorprenderle e dimostri loro interesse. Roberta aggiunge che a lei per quanto possa piacere l'estetica, poi, se non c'è altro, allora dopo poco le passa e nomina il caso di Ermes. Il cavaliere finisce al centro della discussione perché diverse dame del parterre, Asmaa e Manuela, svelano che con loro il cavaliere ha avuto un comportamento assurdo, chiedendo il numero, ma poi scomparendo dopo poche conversazioni sterili e un appuntamento inconcludente. Alla fine, Maria chiede a Roberta e Barbara con chi vorrebbero ballare dei nuovi cavalieri e mentre Roberta si siede, Barbara decide di ballare con Alessio M., uno dei nuovi arrivati.

Dopo il ballo, al centro studio si siede Silvio, per rivelare l'ultima parte della storia con Donatella: in un filmato della produzione, sembrava che i due avessero fatto pace, ma in studio, il cavaliere rivela che tra lui e Donatella è tutto finito. Il Venturato svela che la situazione della dama è molto difficile, dal punto di vista economica, e alla fine hanno deciso entrambi di lasciar perdere, di comune accordo. La dama entra in studio e ammette che con lui stava molto bene, ma che ci sono problemi anche logistici, come l'assenza di un posto dove vivere da parte del cavaliere, ha causato una rottura. Il cavaliere sembra voler dire altro, ma preferisce tacere e lasciar concludere la dama senza interromperla. Silvio interviene e specifica che al momento vive a casa di un amico, ma non ha problemi a trovare casa dove vuole, ma che ci sono state delle questioni di vario tipo tra loro che non riguardano certo dove vivere. Il cavaliere vorrebbe vivere una vita tranquilla e con una donna che non stia bene solo in trasmissione, ma anche fuori. Alla fine, Donatella saluta Silvio e corre ad abbracciare Gemma, con cui ha instaurato un rapporto di cordialità e si scmabiano belle parole.

A sorpresa, Maria svela che c'è una dama per Silvio ed entra una vecchia conoscenza della tramissione: Gabriella. Quest'ultima era uscita dal programma insieme a un cavaliere, ma a quanto pare non è andata bene tra loro. Dato che quando è entrato nel parterre, Silvio era lì solo per Gemma, la dama non ha voluto interferire, ma ha sempre trovato attraente il cavaliere. Alla fine, Silvio decide di farla restare.

Uomini e Donne, Manuela Carriero abbandona il trono!

Si passa al trono classico e la padrona di casa svela che bisogna parlare di Manuela, lanciando una vera bomba: lascerà il trono oggi. In un video riassuntivo, si vedono gli ultimi momenti che hanno riguardato la sua storia, dall'addio di Michele per volere della tronista alla delusione di Carlo per il suo comportamento. Un secondo video mostra l'ultima esterna tra Carlo e Manuela, in cui il corteggiatore non smette di ricordare alla tronista che Michele l'ha trattata come uno zerbino e lei non è la donna che cerca se lo permette.

I toni tra i due si accendono molto, tanto che il corteggiatore minaccia di andarsene e solo dopo un po' i due si abbracciano, ma Maria svela che Carlo dopo questa registrazione non si è fatto più sentire. A sorpresa, Michele ha scritto alla redazione, chiedendo di vedere Manuela per consegnarle una lettera scritta per lei. Un nuovo video mostra l'ex corteggiatore e la tronista che si incontrano e Michele le consegna una lettera, ma le fa capire che non è tornato per una seconda possibilità. Un ultimo video mostra un inaspettato colpo di scena: la redazione comunica a Manuela che Carlo si è eliminato definitivamente e non è più interessato a conoscerla. Ma la tronista chiede almeno un ultimo confronto con Carlo e Michele. In studio, Gianni chiede alla tronista la ragione dietro questo confronto e Manuela risponde che vuole chiedere ai due ex corteggiatori le ragioni del loro comportamento, perché ora è davvero arrabbiata con entrambi. Il confronto con Michele non porta a nulla di nuovo: il ragazzo ribadisce che, per quanto attraente, la tronista ha un carattere che non lo stimolava. La tronista continua a sostenere che non è così, ma che dietro la sua scelta c'è una mancanza di interesse. Michele le chiede scusa per averla fatta sentire sbagliata, ma non è una colpa non essere interessato a lei, né viceversa.

