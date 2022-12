Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Ida Platano e Federica Aversano? Ecco cosa è successo

Gossip TV

Sembra che l’addio di Ida Platano e Federica Aversano a Uomini e Donne non fosse nei progetti a breve termine di Maria De Filippi, che ora è furiosa con le due.

La nuova edizione di Uomini e Donne si è aperta con la storia di due protagoniste che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, nel bene o nel male, facendo volare lo share del dating show di Maria De Filippi. La presentatrice, secondo voci sempre più insistenti, contava proprio su loro per prolungare l’onda del successo ma si è dovuta scontrare con la realtà: Ida Platano e Federica Aversano hanno abbandonato.

Uomini e Donne, Maria De Filippi delusa da Ida e Federica?

Come ogni anno, i fan di Uomini e Donne hanno atteso con impazienza il ritorno del programma su Canale 5 e non sono stati delusi. Nei primi mesi, infatti, due grande protagoniste hanno tenuto banco tra un mare di polemiche, portando il dating show di Maria De Filippi ad incassare picchi di share stellari per un programma in onda nel day-time, con grande soddisfazione della presentatrice che ha azzeccato il mix giusto per intrigare gli spettatori.

Sicuramente la grande protagonista del trono over è stata Ida Platano, ancora in bilico sul rapporto con Riccardo Guarnieri il quale sembrava pronto a stracciare le sue stesse dichiarazioni e dare una seconda occasione alla sua ex fidanzata se solamente lei gli avesse detto quanto lo amava veramente. Ida, invece, ha continuato a litigare con Riccardo per rifugiarsi tra le braccia di Alessandro Vicinanza, ammettendo di aver percepito il cavaliere molto cambiato rispetto alla loro prima frequentazione e di volergli dare una seconda occasione, colpita dal fatto che il partenopeo abbia scaricato senza troppe cerimonie Roberta Di Padua per lei.

Lo studio di Uomini e Donne è stato infiammato da questo quadrilatero pericoloso, fino a quando Ida ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro, lasciandosi intervistare in coppia da Verissimo. Come se non bastasse, nella stessa registrazione, anche l’altra grande protagonista del trono classico ha mollato. Stiamo parlando di Federica Aversano che, nel flop generale dei tronisti di quest’anno che proprio non piacciono al pubblico, era l’unica ad entusiasmare una bella fetta di spettatori che tifavano per lei già dal percorso con Matteo Ranieri.

La partenopea, tuttavia, non si è lasciata conquistare dai suoi pretendi, mostrandosi piuttosto diffidente e ha lasciato ben prima del termine la sua poltrona. E, stando al settimanale Mio, questo doppio addio avrebbe destabilizzato Maria che, sentendosi tradita dalle sue due pupille, sarebbe corsa ai ripari come possibile senza troppo successo: da quando Federica e Ida se ne sono andate gli ascolti sono molto più bassi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.