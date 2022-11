Uomini e Donne, flop dei tronisti: l’ultima puntata scontenta i fan

Gossip TV

Il trono classico di Uomini e Donne è un enorme e clamoroso flop. Il pubblico di Canale 5 non apprezza i tronisti.

Anno dopo anno, i tronisti di Uomini e Donne convincono sempre meno i pubblico del dating show di Canale 5. Questa edizione del programma di Maria De Filippi potrebbe essere in lizza come la peggiore di sempre per quanto riguarda il trono classico, e l’ultima puntata ne é una conferma.

Uomini e Donne, i tronisti non convincono: pubblico in rivolta

La nuova puntata di Uomini e Donne è stato un flop, il pubblico di Canale 5 è sempre più perplesso dal percorso dei tre tronisti rimasti in carica - Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese - e preferisce di gran lunga ascoltare le diatribe tra i protagonisti del trono over. Sono anni, ormai, che il trono classico ha perso lustro e i suoi protagonisti sono sempre meno amati e sempre più criticati. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi abbiamo visto tutti e tre i tronisti confrontarsi con i rispettivi corteggiatori, e la puntata è stata un flop clamoroso al punto che neppure su Twitter sono fioccati i numerosi consueti commenti durante la diretta.

Lavinia, sempre meno a suo agio nel contesto televisivo a causa delle sue fragilità che sono state comprese dai telespettatori ma non sono certamente adatte alle dinamiche televisive, ha iniziato a prendersela con i suoi corteggiatori perché hanno l’ardire di andare a ballare in discoteca spesso e volentieri, facendo capire di averli spiati su Instagram grazie a qualche amica. Nel frattempo, però, si diverte un mondo con Alessio Campoli che la sta palesemente prendendo in giro, tanto che anche Maria De Filippi è arrivata a smascherarlo senza pietà.

Federico Nicotera è cotto di Carola, ma insegue Alice dietro le quinte e dà modo di credere alla corteggiatrice, già convinta di essere la scelta praticamente dalla prima puntata, di non avere rivali in amore. Un amore sbocciato in pochissime settimane ma, a quanto sembra dalle sue reazioni, totalizzante. Infine, abbiamo Federico Dainese che merita un capitolo a sé. Il tronista non solo è uno dei protagonisti più tronfi delle ultime edizioni, ma è anche palesemente interessato al divertimento e di certo non rispetterà il comando di cercare quella che potrebbe essere la donna della sua vita, che da vent’anni pende sul red sopra le teste dei tronisti. Insomma, il trono classico di Uomini e Donne è un flop.

