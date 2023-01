Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri: "Sei possessivo con Gloria, ma non è amore"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, la conduttrice del programma Maria De Filippi si scaglia contro Riccardo Guarnieri, per la sua storia con Gloria Nicoletti. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si inizia con il trono over con Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la dama accetta di continuare solo con il cavaliere, allontanando Umberto. Inaspettatamente, nella discussione si inserisce Maria De Filippi, che si scontra con il Guarnieri, affermando che lui non è sincero.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti diventano esclusivi?

La produzione ha mandato in onda il dopo puntata tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: al cavaliere non è andato giù che la dama abbia deciso di continuare a conoscere Umberto, il nuovo corteggiatore che si è fatto avanti per lei. La dama, però, ha ammesso di non fidarsi di lui e che vorrebbe darsi una possibilità conoscendo Umberto, uscendo con lui quella sera. Tuttavia, il cavaliere insiste nel dirle che prova qualcosa di forte per lei e che non vuole perderla: parole per le quali Gloria si scioglie e nel dopo puntata si lasciano andare a un forte abbraccio, promettendo di sentirsi.

Tornati in studio, Maria De Filippi rivela che Gloria ha annullato l'impegno preso con Umberto per uscire con Riccardo. Al suo arrivo, la dama conferma che la confessione di Riccardo per lei è stata rivelatoria, perché ha sentito una grande emozione, e ha, perciò, deciso di andare a cena con Riccardo. La dama si è scusata con l'altro corteggiatore, perché anche lei ha ammesso che il suo comportamento non è stato correttissimo nei suoi confronti. Umberto ammette di aver magari perso questa partita, usando una metafora calcistica, ma non ha ancora intenzione di perdere Gloria e inizia un confronto con Riccardo, nel quale si inserisce anche Armando Imparato.

Il cavaliere napoletano accusa Riccardo di essere incoerente e anche se non fa il nome di Ida Platano, che ha lasciato lo studio con Alessandro Vicinanza, fa un chiaro riferimento a lei e al comportamento di Riccardo con lei. A interrompere la discussione ci pensa Gianni, con una domanda importante: ora che ha dichiarato di avere dei sentimenti, Riccardo e Gloria sono esclusivi? Il cavaliere, anche se tentennante, risponde di sì e la dama a sua volta congeda Umberto. L'idillio tra i due però si rompe già immediatamente, perché la domanda più gettonata su dove passeranno Capodanno scatena i commenti della conduttrice, di Gianni Sperti e anche di Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri: "Il tuo è solo possesso verso Gloria"

In particolare, Maria insiste nel chiedergli cosa gli ha fatto cambiare idea e come mai questo sentimento è apparso all'improvviso: il cavaliere risponde che anche se è un uomo adulto, purtroppo, gli ci è voluta la presenza di Umberto per fargli capire che rischiava di perderla. La conduttrice lo invita a riflettere sul fatto che Gloria non ha fatto una grande rinuncia, perché con Umberto ha avuto solo una breve chiacchierata e che lui fino a poco tempo fa aveva frequentato anche un'altra donna oltre a Gloria.

Inoltre, invita Gloria a mantenere la razionalità e, infine, sgancia una bomba: Umberto è stato solo usato dalla dama per far ingelosire Riccardo e non appena il cavaliere ha fatto un minimo passo lei lo ha spinto via. Maria le dice chiaramente che, ora, si deve prendere le sue responsabilità: Riccardo non è cambiato, perciò, tra 15 giorni Gloria non deve poi lamentarsi che il cavaliere l'ha fatta soffrire. Rivolgendosi a Riccardo, Maria dice chiaramente: "L'unica cosa che provi per lei è un sentimento di possesso". La conduttrice si sta togliendo tutti i sassolini dalle scarpe e rivela che l'atteggiamento di Riccardo dentro lo studio non coincide con quello che dice di essere fuori. Maria De Filippi non gli fa un colpa di non essere innamorato di Gloria, ma dell'incoerenza che dimostra.

A Gloria consiglia di andare fino in fondo, se sente di essere innamorata di lui, glielo deve dire, perché deve viversela, ma non si può continuare così, sono due mesi che ci girano intorno. Invita la coppia a ritornare al centro studio e a parlare apertamente tra loro, generando l'imbarazzo del Guarnieri. La dama ammette di essere pronta a uscire dal programma per lui e di volerlo continuare a conoscere fuori. Il cavaliere è senza parole e in forte imbarazzo, ma alla fine ammette di non essere ancora pronto a uscire. Se lo facesse, lo farebbe solo per fare contenta lei. Nonostante questa affermazione, i due decidono di continuare a vedersi.

La conduttrice fa entrare, poi, la coppia del trono over formata da Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta: i due sono usciti dal programma qualche anno fa e, finalmente, dopo due anni di pandemia, hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi. La produzione manda in onda un video riassuntivo dei momenti più belli della preparazione e del matrimonio, celebrato il 7 dicembre 2022.

