Uomini e Donne, Ludovica Valli furiosa: criticata perché assente al compleanno di Beatrice, rivela tutto

I fan di Beatrice Valli hanno notato che al suo compleanno era assente la sorella Ludovica ed è scoppiato il caos. Ecco cosa ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Continuano le polemiche che vedono protagoniste le sorelle Valli. Quando i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno notato che alla sua festa di compleanno era assente la sorella Ludovica, si sono riversati sulla pagina Instagram di quest’ultima per criticare. Furiosa, l’ex tronista ha replicato per le rime, facendo luce anche su alcune particolari dinamiche familiari.

Uomini e Donne, Ludovica Valli stanca delle critiche, c’entra Beatrice

I fan di Uomini e Donne si sono appassionati moltissimo alla famiglia Valli, prima con il percorso di Beatrice in veste di corteggiatrice e scelta di Marco Fantini, poi con il trono di Ludovica. Così a nessuno è sfuggito il fatto che le due sorelle non siano esattamente unite e spesso i fan pongono domande scomode sulla questione. Recentemente, Beatrice ha fatto chiarezza sul rapporto con Ludovica, spiegando di non aver mai litigato con la sorella ma di non avere con lei un rapporto profondo come quello che ha con l’altra sorella, Eleonora. Quando Ludovica non si è presentata al party di compleanno di Beatrice, i fan si sono scatenati ma questa volta l’ex tronista non è stata in silenzio e ha rivelato tutto, portando a galla anche scomode verità familiari.

“Mia madre la vedo ogni settimana, mia nonna ogni volta che rientriamo a Reggio Emilia…E se vogliamo dirla tutta per tutte le feste di Natale era con me la mia mamma, sono l’unica che l’ha vista. Perché? Cose nostre personali. Meglio non dire altro. Perché parlate se non sapete nulla? Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a casa, i bambini a chi li lasciavo? Allo spirito santo? Dopo due giorni via li porti ad una festa fino a tardi che già siamo arrivati a Milano tardi? Solo perché non ero a una festa di compleanno cosa significa? Io non vivo di apparenza. Non l’ho mai fatto. A me non me ne frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza ero là in prima fila forse. Per gli auguri a mia sorella o “festeggiarla” esiste anche altro. Squallido che “vivete” di queste cose”.

Ludovica ha tuonato contro le insistenti domande, prendendosela in particolare contro affermazioni decisamente cattive di un’utente di Instagram. Valli ha poi continuato il suo sfogo, facendo capire che spesso e volentieri Beatrice ed Eleonora si vedono senza chiamarla e coinvolgerla, e che lei se ne è fatta una ragione.

