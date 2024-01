Uomini e Donne, Beatrice Valli rivela in che rapporti è con la sorella Ludovica: ''Voglio precisare che…''

Gossip TV

Colpita dalle insistenti domande dei fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli spiega il rapporto con la sorella minore Ludovica.

È stato un anno intenso per Beatrice Valli, una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate di sempre. Ad oggi mamma di quattro e influencer molto seguita su Instagram, la moglie di Marco Fantini ha deciso di togliere finalmente una curiosità che da sempre ossessiona il suo pubblico, parlando del rapporto che ha con la sorella minore Ludovica Valli.

Uomini e Donne, Beatrice Valli spiega come stanno le cose con Ludovica

Beatrice Valli è senza dubbio una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne e il suo percorso con Marco Fantini, allora tronista, è rimasto nel cuore di tantissimi telespettatori del dating show di Canale 5. Mentre Maria De Filippi si prepara a grandi rivoluzioni nel trono classico, Beatrice e Marco hanno avuto tre splendide bambine e si sono sposati con una cerimonia romantica e sentita, esempio che nel programma nascono davvero coppie fatte per stare insieme tutta la vita. Da anni si parla del fatto che Beatrice e Ludovica Valli, sorella minore ma anche ex tronista di Uomini e Donne, non abbiano un buon rapporto a causa di una forte lite, mai emersa totalmente nell’ambiente del gossip. Viste le tante domande che riceve sull’argomento, Beatrice ha deciso di chiarire una volta per tutte su Instagram, spiegando come stanno le cose.

“Non mi piace parlare di certi argomenti, come avrete visto. Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia, vita o parentela ci sono rapporti più stretti di altri. Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.

Insomma, Beatrice ha messo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni sulla presunta lite che avrebbe portato lei e sue sorella a chiudere ogni rapporto. L’ex corteggiatrice, comunque, ha confermato di essere più legata alla sorella Eleonora, spiegando perché si vede raramente con Ludovica. Cosa ne pensate?

