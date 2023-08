Uomini e Donne, Luca Salatino tronista bis? Ecco cosa ha risposto il diretto interessato!

Gossip TV

Luca Salatino tornerà a Uomini e Donne come tronista per una seconda volta? Ecco cosa ha dichiarato!

Luca Salatino è stato tra i protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne: uscito dal programma di Maria De Filippi su Canale5 con Soraia Ceruti, sembrava che il tronista avesse trovato finalmente la sua felicità. Tuttavia, a distanza di poco tempo, nonostante anche una convivenza insieme, la coppia ah deciso di separarsi e, in vista della nuova edizione del dating show, in un'intervista è stato chiesto a Salatino se tornerebbe per una seconda esperienza da tronista nel programma.

Uomini e Donne, Luca Salatino di nuovo tronista? Ecco cosa ha dichiarato

Dopo l'esperienza di Uomini e Donne e quella -seppur breve - nella casa del Grande Fratello Vip di quest'anno, Luca Salatino ha deciso di mettere in stand by il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, diventando chef di un rinomato ristorante di Roma, dove ha occupato una posizione di prestigio. In questi mesi, l'ex tronista ha dovuto affrontare diverse problemantiche, come un delicato intervento alla schiena, per curare delle ernie che gli impedivano di camminare e che provocavano non pochi fastidi.

Poco dopo l'intervento era avvenuta la rottura con Soraia Ceruti, sua scelta nel programma di De Filippi: una rottura avvenuta per motivi non meglio precisati, ma che sembrava riguardassero l'eccessiva gelosia dell'ex tronista, mentre lui accusava l'ex fidanzata di essersi rivelata una persona totalmente diversa. A causa della spiacevole rottura, Salatino ha dichiarato di non essere ancora pronto a cercare l'amore, anche se dopo l'addio a Soraia, ha ritrovato il suo amico Matteo Ranieri, con cui aveva condiviso il trono nel dating show.

E, proprio riguardo a un possibile ritorno a Uomini e Donne, Salatino ha dichiarato che gli piacerebbe tornare, perché l'esperienza gli ha regalato dei momenti bellissimi. Perciò, potremmo ritrovarlo tra i tronisti della prossima edizione? A rispondere è stato il diretto interessato, alle pagine di NuovoTv, affermando quanto segue:

"Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un'esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l'amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri."

