Uomini e Donne, Luca Salatino su Soraia Ceruti: "Una cosa mi sento di dirla.."

Il 29enne romano Luca Salatino, che concluso la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne scegliendo la giovane 27enne originaria di Como, Soraia Ceruti, è tornato su Instagram parlando proprio della fidanzata, con le quali le cose proseguono a gonfie vele.

Nonostante erano in molti a non credere alla loro storia, i due ragazzi, lontani dalle telecamere, sono più uniti che mai e nelle ultime settimane hanno trascorso molti momenti insieme rafforzando ancora di più il loro legame. Luca, nonostante il suo consueto atteggiamento sempre ironico e bonario, ieri è voluto intervenire sui social parlando seriamente di cosa rappresenta Soraia e della persona straordinaria che dimostra quotidianamente di essere:

"Ragazzi volevo dire una cosa. Visto che io scherzo sempre, rido, ci sta questo però non vorrei che a volte venga preso sottogamba o sembri un po’ superficiale. Una cosa mi sento di dirla. Sono proprio contenta di aver trovato una persona che è disposta sempre a mettere davanti prima me e poi lei, che è pronta a capirmi, una persona che mi è vicino, sensibile, piena di valori, scherzosa, umile. Ad oggi sono proprio contento."

E ancora:

"Avere una persona così al proprio fianco vi dà una marcia in più nella vita, vi dico la verità."

Anche di recente, Luca ha dedicato un post all'ex corteggiatrice dedicandole dolcissime parole:

"Sai?! Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi.... Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un'amica, un'amante una sorella...e tu sei tutto questo....

Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero.....TI AMO!"